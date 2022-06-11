Mersin Büyükşehir Kariyer Merkezi'nden lise öğrencilerine seminer

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Cüneyt Ekmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin daveti üzerine “Kariyerinde Bir Adım Öne Çık” konulu seminer programı düzenledi. Seminerde; Kariyer Merkezi’nin hizmetleri ile turizm, bilişim, muhasebe ve finans sektöründe kariyer konuları konuşuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, gençleri geleceğe hazırlamak için yürüttüğü iş birliklerine ve projelere devam ediyor. Cüneyt Ekmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin daveti üzerine Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi öncülüğünde “Kariyerinde Bir Adım Öne Çık” konulu seminer programı düzenlendi.

Profesyoneller öğrencilerle deneyimlerini paylaştı

Kariyer Merkezi, ‘Kariyer Mersin’ projesi kapsamında kentteki 4 üniversiteyle iş birliğini sürdürürken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol gereği de liselere yönelik çalışmalarına hız verdi. Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada’nın moderatörlüğünü gerçekleştirdiği seminer programına; Vista Boutique Hotel Genel Müdürü Merve Yavuzyolcu, SİMER Siber Güvenlik Uzmanı, İşveren Emrah Güçlü ile Mali Müşavir İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Öznur Gür katıldı.

Seminerde turizm, bilişim, muhasebe ve finans sektörlerinde kariyer ile Kariyer Merkezi’nin sunmuş olduğu hizmetler gibi konularda öğrencilere sunumlar gerçekleştirilerek soruları yanıtlandı.

Kariyer Merkezi öğrencilerle buluşmayı sürdürecek

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, sektörde yer alan firmaların üst düzey yönetici ve uzmanlarını öğrencilerle buluşturmaya devam edeceklerini belirtti. Bu buluşmalarda pandemi süreci ile sektörde yaşanan değişimleri anlatmaya çalıştıklarını, öte yandan sektörün iş gücünden beklediği yetkinliklerin neler olduğu konusunda öğrencileri bilgilendirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Özada, Kariyer Merkezi olarak kurumlar arası iş birliklerini güçlendirerek, gençlere yönelik hizmet programlarını hem artıracaklarını hem de çeşitlendireceklerini vurguladı.