Mersin Büyükşehir'den ''Mavi Mersin için Mavi Bayrak'' paneli

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası’nda “Mavi Mersin İçin Mavi Bayrak” panelini düzenledi. Panelde, Mersin özelinde Mavi Bayrak uygulamasının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması noktasında bilgiler aktarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, 5-11 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinliklerini, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen “Mavi Mersin İçin Mavi Bayrak” paneliyle sürdürdü.

“Mersin denize 321 kilometre kıyısı olan bir şehir”

7 konuşmacının yer aldığı panelde, işlettiği 12 plajın 5’inde Mavi Bayrak’a sahip olan Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.’nin yetkilileri de dinleyici olarak yer aldı. Panelin açılış konuşmasını Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir yaptı.

Mersin’in Türkiye’nin nadide şehirlerinden birisi olduğunu vurgulayan Halisdemir, “Mersin, mavisi ve yeşili bir arada olan en güzel şehirlerden birisi. 321 kilometre sahil şeridine sahip ama maalesef halkın deniziyle küs olduğunu düşündüğümüz bir şehir. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ve tabii ki diğer kurumlar olarak, Mersin’de yaşayan her kesim kumsalın her noktasından denize girebilsin, rahat bir şekilde, mutlu bir şekilde denizin her nimetinden yararlansın istiyoruz. Hem turizm açısından, hem deniz ürünleri açısından, hem de deniz ekosistemini görmesi açısından istiyoruz. Dolayısıyla Mersin’e yapılacak her katkıyı önemli görüyoruz” dedi.

Mersin’in Mavi Bayrak sayısının az olduğuna dikkat çeken Halisdemir, “Potansiyelimiz çok yüksek, fakat bu konuda biraz geç kaldık. Geç kalmış olmamız, bundan sonra duracağımız anlamına da gelmiyor. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mavi Bayrak sayısının çoğalması, tüm kumsallarımızda Mavi Bayrak’ın dalgalanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.

Denizkızı Turizm A.Ş. yetkililerinin bu noktada ciddi çabalar gösterdiğini de sözlerine ekleyen Halisdemir, “Bu işin biraz başındayız, tecrübe ediniyoruz. Zamanla bunu daha da geliştireceğiz ve Mersin’in her noktasında, 321 kilometrelik kıyı şeridinin her yerinde Mavi Bayrak’ın dalgalanması için, en azından Büyükşehir olarak elimizden geleni yapacağımızı bildirmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

2 bölümden oluşan panelde “Mavi Bayrak” konuşuldu

Mersin özelinde Mavi Bayrak uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması noktasında 2 bölümde gerçekleştirilen panelin ilk bölümü “Ulusal ve Yerel Turizm Yönetimi Açısından Mavi Bayrak” başlığını taşıdı. Mersin Kent Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ayferi Tuğcu’nun kolaylaştırıcı olarak yer aldığı panelde, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’ndan Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nden Çevre Sorunlarını Önleme Şube Müdürü Adalet Özdürük, Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden Prof. Dr. Kemal Bildir ve Mersin Marina’dan Mavi Bayrak Sorumlusu Berna Kırdı konuşmacı olarak yer aldı.

“Deniz Kirliliği ve Çevre Yönetimi” başlığını taşıyan ikinci bölümde ise Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir kolaylaştırıcı olarak yer aldı. İkinci bölümde MESKİ’den Plan Proje Dairesi Başkanı Handan Solmaz, Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden Müdür Yardımcısı Murat Kuş ve Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Deniz Ayas konuştu.