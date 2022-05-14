Mersin Büyükşehir'in Kent Orkestrası Mersin Üniversitesi'nde konser verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Kent Orkestrası, Mersin Üniversitesi’nin 30’uncu yılı kutlamaları kapsamında üniversiteye konuk oldu. Üniversitenin Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen konserle hem akademik personel hem de öğrenciler unutulmaz bir konser keyfi yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde kadroları güçlendirilen Kent Orkestrası’ndan kente ezgiler yayılıyor. Mersin Üniversitesi’nin 30’uncu yılı kutlamaları kapsamında üniversiteye konuk olan Kent Orkestrası hem akademik personele hem de öğrencilere keyifli bir akşam yaşattı. Şarkılarıyla coşturdular Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Kent Orkestrası, kentteki Bahar Konserleriyle vatandaşlara müzik ziyafeti veriyor. Mersin Üniversitesi’nin 30’uncu yılı kutlamaları kapsamında davet edilen Kent Orkestrası, Mersin Üniversitesi’nin içinde yer alan Amfi Tiyatro’da yerini aldı. Akademik personelin ve çok sayıda öğrencinin katıldığı konserde, dizi ve film müziklerine de yer verildi. Konser sonunda Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yağcı, Kent Orkestrası Şefi Daniel Fedorean’a plaket takdim etti.