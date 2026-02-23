Muğla Büyükşehir Sosyal Desteklerle Vatandaşların Yanında

Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal projeler, yardımlar ve ulaşım desteği ile Ocak ayında vatandaşlara 27 Milyon 800 Bin TL destek sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik alanında Muğla Kart, Beslenme, Karakış, Sağlık Giderleri, Eğitim, Nakdi, Emekli yardımı, ulaşımda 65 Yaş üstü, Anne Kart, Öğrencilere 1 TL gibi desteklerle vatandaşların yanında olurken 2026 Ocak ayında bu desteklere 27 Milyon 800 Bin TL ayırdı. 2026 yılı sosyal destek bütçesini yüzde 105 oranında arttıran Büyükşehir Belediyesi 7’den 70’e tüm vatandaşları kapsayan sosyal belediyecilik projelerini sürdürüyor.

2026 yılı sosyal destek bütçesini arttırarak dar gelirli aileler, yaşlılar, engelliler, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere Muğla genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi Ocak ayında bu desteklere 27 Milyon 800 Bin TL ayırdı. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik gelişmeler nedeni ile sosyal desteklere büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi sağlıktan ulaşıma, beslenmeden emeklilere kadar birçok alanda vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Başkan Aras; “Büyükşehir Olarak Tüm Hemşehrilerimizin Yanında Olmaya, Başka Bir İsteğiniz Var Mı Diye Sormaya Devam Edeceğiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras vatandaşları olumsuz etkileyen ekonomik koşullar nedeni ile sosyal destekleri arttırdıklarını söyledi.

Başkan Aras; “Yerel yönetimler olarak Muğlamızda birçok alanda hizmet üretirken sosyal desteklerle de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin eğitimleri, ulaşımları için, vatandaşlarımızın sağlığı için, emeklilerimizin yüzlerinin gülmesi için, soğuk kış aylarına sıcak bir umut olmak için sosyal yardımlarımızı yüzde 105 arttırdık. Muğlamızın kaynaklarını eşit ve adil bir şekilde kullanırken, 13 ilçemize hizmet ederken vatandaşlarımızın da ekonomik koşullardan en az etkilenmesini amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu, sağlığı bizler için her şeyden önemli. Büyükşehir olarak tüm hemşehrilerimizin yanında olmaya, başka bir isteğiniz var mı diye sormaya devam edeceğiz.”

