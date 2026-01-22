Muğla Büyükşehir’den Ula’da Üreticiye Zeytin ve Ceviz Fidanı Desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Her Kapıda Bir Fidan’ Projesi ile il genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ula’da zeytin ve ceviz fidanları talep eden üreticilerle buluştu.

Kırsal alanlarda üretim kültürünü güçlendirmek, uzun vadeli ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Her Kapıda Bir Fidan’ Projesi üreticilere destek olmaya devam ediyor. Proje ile iklim değişikliğine dayanıklı ve bölgeye uygun türlerle yeşil dokunun artırılması, aile ekonomisine ek gelir sağlayacak sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi hedefleniyor.

Zeytin ve ceviz fidanları ile hem tarımsal çeşitliliğin artması hem de gelecek nesillere üretken ve yeşil bir çevre bırakılması hedeflenirken, bu seferki dağıtım Ula’da gerçekleşti. Böylece toplamda bin 412 üreticiye, 104 bin adet zeytin ve 55 bin adet ceviz fidanı olmak üzere 159 bin adet fidan üreticilerle buluşturuldu.

Üretici Yazar: “Tarıma Yönelik Bu Tür Desteklemelere Vatandaşların İhtiyacı Var”

Destekten yararlanan vatandaşlardan Yüksel Yazar, Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma yönelik çalışmalarının önemine dikkat çekerek, “Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu fidan desteklemesi güzel bir uygulama. Tarıma yönelik bu tür desteklemelere vatandaşların ihtiyacı var. Sadece Muğla’da değil, Türkiye genelinde de bu desteklerin olması gerektiğini düşünüyorum. Bu destekleme için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a teşekkür ederiz.” dedi.

Üretici Yarar: Üreticileri Düşünen ve Her Zaman Yanlarında Olan Başkanımız Ahmet Aras’a Teşekkür Ederiz”

Çörüş Mahallesi sakinlerinden Özcan Yarar ise üretimin sürdürülebilirliğine vurgu yaparak, “Üretimin devam etmesi sadece bugün için değil, geleceğimiz için de büyük önem taşıyor. Üreticileri düşünen ve her zaman yanlarında olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Üretici Gönen: “Tarıma ve Hayvancılığa Yönelik Desteklerden Son Derece Memnunuz”

Gökçe Mahallesi sakinlerinden Mehmet Gönen de verilen desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öncelikle bu fidan desteklemesi için Ahmet Başkanımıza teşekkür ederiz. Yaklaşık üç ay önce buğday desteğinden de yararlandık. Tarıma ve hayvancılığa yönelik desteklerden son derece memnunuz.” şeklinde konuştu.

Başkan Caner: “Ahmet Başkanımızla Birlikte Üretimin Ne Kadar Önemli Olduğunu Daha İyi Anladık”

Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, “Ula merkezde üreticilerimize ve çiftçilerimize fidan dağıtımını gerçekleştirdik. Bizim coğrafyamızda üreticilere önem verilmesi gerektiğinin zaten bilincindeydik fakat Ahmet Başkanımızla birlikte üretimin ve üreticinin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a çok teşekkür ediyorum. Üreticilerimize yalnızca zeytin ve ceviz fidanı dağıtmıyoruz, toprağa emek veren insanlara ne kadar değer verdiğimizi de gösteriyoruz.” dedi.

Başkan Aras: “Üreticimizin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ‘Her Kapıda Bir Fidan’ Projesi’nin kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Muğla’nın bereketli topraklarında üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticimizin emeğini desteklemek ve iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir tarım yapısı oluşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. ‘Her Kapıda Bir Fidan’ Projesi ile hem yeşil dokumuzu güçlendiriyor hem de aile ekonomilerine uzun vadeli katkı sağlayacak ürünleri yaygınlaştırıyoruz. Üreticimizin yanında olmaya, toprağa emek veren her vatandaşımıza destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.