Muğla’nın mezbahalarında hazırlıklar tamamlandı

Kurban Bayramı süresince vatandaşların güvenli, sağlıklı ve modern bir şekilde hizmetlerden faydalanması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelindeki modern ve tam donanımlı mezbaha tesislerinde hazırlıklarını tamamladı.

Ulaşımdan mezarlıklara, kurbanlık satış yerleri denetimlerinden mezbahalara tüm hazırlıklarını tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların 9 günlük bayram tatilini huzurlu bir şekilde geçirmesi için hizmetlerini sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı süresince vatandaşlara, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan İşletme Onay Belgeli, güvenilir, hijyenik gıda üretildiğinin teminatı olan ISO:22000 kalite belgeli, HACCP kuralları gereği kesim hizmeti veren Menteşe, Marmaris, Milas, Fethiye Mezbaha Tesisleri’nde ve bu tesislere ek olarak Kavaklıdere mezbahasında hizmet verecek.

Kesim Ücretleri Belirlendi

Kurbanlık hayvan satış yerleri Menteşe İlçesi’nde Bayır Hayvan Pazarı ve Düğerek Hayvan Pazarı olarak belirlenirken diğer ilçelerde ise ilçenin hayvan pazarları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi açık tutulacak. Kurbanlık hayvan satış yerlerinde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Veteriner Hekimler hayvanların sağlık durumları ile ilgili gerekli kontrolleri düzenli bir şekilde yapacak. İl Kurban Hizmetleri Komisyonunun kararı gereğince 2026 yılı kurbanlık kesim ücretleri büyükbaş hayvan için 10 bin TL, küçükbaş hayvan için bin 200 TL olarak belirlendi.

Kurbanlıklar Arife Günü Tesislere Kabul Edilmeye Başlayacak

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban kesim işlemlerini sağlıklı ve düzenli şekilde gerçekleştirebilmeleri için mezbahalarda gerekli hazırlıklar tamamlandı. Kurbanlık olarak kesilecek hayvanlar, 26 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren mezbaha tesislerine kabul edilmeye başlanacak. Hayvan teslimi sırasında mezbaha idaresine gıda zinciri belgesi, hayvan pasaportu, nakil belgesi, il dışından gelen kurbanlıklar için veteriner sağlık raporu ve dişi kurbanlıklar için veteriner hekim raporu ibraz edilmesi gerekecek. Kesim sırası, hayvanın mezbahaya teslim edildiği zaman esas alınarak belirlenecek. Kurbanlık sahipleri, kesim sıraları geldiğinde mezbahada bulunmadıkları takdirde sıranın sonuna alınacak.

Kurbanlık etler, Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen hijyenik, gıda güvenliğine uygun, doğada çözünebilen ve yüksek mukavemetli poşetler içinde vatandaşlara teslim edilecek. Mezbahalarda gerçekleştirilecek kurban kesimlerinde, eğitimli, donanımlı ve sertifikalı kasaplar görev yapacak.

Ayrıca bayram süresince Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı veteriner hekimler ile zabıta ekipleri, kurban satış yerleri, kesim alanları ve mezbahalarda gerekli denetimleri sürdürecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi mezbaha tesislerinde 2024 Nisan ayından bu yana 35 bin 384 adet büyükbaş hayvandan 11 Milyon 206 bin 199 Kg, 27 Bin 017 küçükbaş hayvandan 552 bin 029 kg ve toplamda 11 Milyon 758 Bin 228 kg sağlıklı kırmızı et elde edildi. Uzman veteriner hekimler kontrolünde ve deneyimli personeller ile elde edilen kırmızı etlerin soğuk zincirle halka ulaşması sağlandı.