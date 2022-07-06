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Müjdeyi Mansur Yavaş verdi: Ankapark davası sonuçlandı

Müjdeyi Mansur Yavaş verdi: Ankapark davası sonuçlandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2 yılı aşkın süredir devam eden Ankapark Davası sonuca bağlandığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2 yılı aşkın süredir devam eden Ankapark davasının sonuçlandığını duyurdu.

Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı.

Bugün parkın tahliyesine ve Belediyemize devrine karar verildi.

Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz."

mansur yavaş'tan ankapark açıklaması

Etiketler ankapark abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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