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Murat Kurum: 1 yıl içinde Malatya'mıza verdiğimiz tüm sözleri tuttuk

Murat Kurum: 1 yıl içinde Malatya'mıza verdiğimiz tüm sözleri tuttuk
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 'Eyüpsultan Malatyalılar Derneği' açılışı programına katıldı.

Malatya'nın bir deprem şehri olduğuna dikkat çeken Murat Kurum, "Malatya'mız çok acılar çekti. Bundan 4 yıl önce Elazığ ve Malatya depremlerinde biz 2 saat sonra Doğanyol'daydık. Bir seferberlik anlayışıyla orada o gün çalışma başlattık. O gün o elleri, o bize sarılmış kolları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız dedik. 1 yıl içinde Malatya'mıza verdiğimiz tüm sözleri tuttuk." dedi. 

Murat Kurum: 1 yıl içinde Malatya'mıza verdiğimiz tüm sözleri tuttuk - Resim : 1

İstanbul'da da benzer acılar yaşamamak için tüm ilçelerinde riskli yapı kalmayıncaya kadar mücadele edeceklerini belirten Murat Kurum, "Bizi hiçbir zaman o polemiklerin, iftiraların, dedikoduların içinde bulamayacaksınız. Bizi ararsanız, bizi Hatay'ın, Adıyaman'ın yollarında bulacaksınız. Bizi ararsanız, Malatya'da o depremzede kardeşlerimizin yuvalarının inşa edildiği yerde bulacaksınız." dedi. 

Mevcut İBB yönetiminin tek yaptıklarının laf üretmek olduğunu söyleyen Kurum, *"CHP'li yönetimin yaptıklarını hepimiz görüyoruz. Tek yaptıkları laf üretmek, reklam yapmak, algı oluşturmak. Bunun dışında verdikleri vaatlerin 10'da 1'ini gerçekleştirmişler, 9 vaat yok. Milletimize söz verip o sözlerini tutmadılar." diyerek sözlerini tamamladı. 

Murat Kurum: 1 yıl içinde Malatya'mıza verdiğimiz tüm sözleri tuttuk - Resim : 2



Etiketler murat kurum Malatya deprem malatyalılar dernek
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