Murat Kurum: 1 yıl içinde Malatya'mıza verdiğimiz tüm sözleri tuttuk
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 'Eyüpsultan Malatyalılar Derneği' açılışı programına katıldı.
Malatya'nın bir deprem şehri olduğuna dikkat çeken Murat Kurum, "Malatya'mız çok acılar çekti. Bundan 4 yıl önce Elazığ ve Malatya depremlerinde biz 2 saat sonra Doğanyol'daydık. Bir seferberlik anlayışıyla orada o gün çalışma başlattık. O gün o elleri, o bize sarılmış kolları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız dedik. 1 yıl içinde Malatya'mıza verdiğimiz tüm sözleri tuttuk." dedi.
İstanbul'da da benzer acılar yaşamamak için tüm ilçelerinde riskli yapı kalmayıncaya kadar mücadele edeceklerini belirten Murat Kurum, "Bizi hiçbir zaman o polemiklerin, iftiraların, dedikoduların içinde bulamayacaksınız. Bizi ararsanız, bizi Hatay'ın, Adıyaman'ın yollarında bulacaksınız. Bizi ararsanız, Malatya'da o depremzede kardeşlerimizin yuvalarının inşa edildiği yerde bulacaksınız." dedi.
Mevcut İBB yönetiminin tek yaptıklarının laf üretmek olduğunu söyleyen Kurum, *"CHP'li yönetimin yaptıklarını hepimiz görüyoruz. Tek yaptıkları laf üretmek, reklam yapmak, algı oluşturmak. Bunun dışında verdikleri vaatlerin 10'da 1'ini gerçekleştirmişler, 9 vaat yok. Milletimize söz verip o sözlerini tutmadılar." diyerek sözlerini tamamladı.
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