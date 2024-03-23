Murat Kurum: ''31 Mart’ta birini özgürleştirip CHP genel başkanlığından göndereceğiz''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da yapılan konut dönüşümüne dikkat çekerek, İBB'nin bu alandaki başarısızlığını eleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa mitinginde vatandaşlara hitap etti. Bu şehre dair rüyaları, hayalleri ve hedefleri olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Kurum, ‘’Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak, bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek, trafik çile olmaktan çıkacak, engelli kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, emekli büyüklerimiz kendilerini yalnız hissetmeyecekler. Biz, bugün de yarın da daima milletimizin her anında hep yanında olacağız.” dedi.

5 yılda sadece Gaziosmanpaşa’da İBB’nin tüm İstanbul’a yaptığından daha fazla konut dönüşümü yaptığının altını çizen Kurum, “Bizim sadece Gaziosmanpaşa’da yaptığımız konut sayısı İBB’nin 39 ilçede 5 yılda yaptığı proje sayısından daha fazla. Neredeyse iki katı. İşte anlayış bu. Ama öbür tarafta İstanbul’un kaynaklarını kendi geleceğin için harcamasını iyi biliyorsun. İstanbul’un parasını balya balya il başkanlığı binası almak için harcamayı biliyorsun. Ama iş Gaziosmanpaşa’ya geldiğinde, kentsel dönüşüme geldiğinde ortada yoksun.” dedi.

CHP’nin vatandaşlar arasında ayrımcılık yaptığını dile getiren Murat Kurum, “Kadınlarımızı bile ev hanımı ve çalışan kadınlar diye ikiye böldüler, ayrımcılık yaptılar. 31 Mart’ta ev kadınlarımız bu zihniyete gereken cevabı sandıkta verecek. Bunlar bedelli askerlik yapan kardeşlerimizin vatan sevgisini sorguladılar, Eş genel başkanları onların oyunu istemiyoruz dedi. Ama 31 Mart’ta bunları özgürleştireceğiz. 31 Mart’ta birini özgürleştirip CHP genel başkanlığından göndereceğiz, diğerini de çok sevdiği tatile süresiz göndereceğiz.’’ sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.