Murat Kurum: Bu şehir hem ''Şehirlerin Sultanı'' hem de ''Sultanların Şehridir''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen ''Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar'' programında konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak konuşmasına başlayan Kurum, “Bu günün Türkiye’nin ve dünyanın tüm kadınları için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığında en büyük destekçisinin kadınlar olduğunu ifade eden Murat Kurum, konuşmasına, “Biz hep şuna inandık; kadınlarımızın var olmadığı hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz. Bugün kadınlarımızın ülkemizin ve şehirlerimizin sorunlarına daha fazla eğilmesi, bu sorunlara çözüm üretmeleri bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ancak geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri yüzünden ayrıştıranlar bugün de kadınlarımızı siyasi tercihleri yüzünden ayrıştırmaya çalışıyor. Biz, hiçbir şekilde bu ayrımcı tutumu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz” sözleriyle devam etti.

İstanbul’un onurunu, kadınlarla birlikte ayağa kaldıracaklarını sözlerine ekleyen Murat Kurum, “5 yıldır onuru çiğnen güzel İstanbul’umuzu 31 Mart’ta İstanbul’un kadınlarıyla birlikte yeniden onurlu günlerine kavuşturacağız. Tüm kadınlarımızla birlikte ‘Aile Dostu Belediyecilik’ anlayışıyla, ‘Ailenin ve Kadınların İstanbul’u diyeceğiz. İstanbul’u kadınlarımızla birlikte büyüteceğiz.” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Türkiye ile Güçlenen, Türkiye’ye Güç Veren Kadınlar’ programında konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak konuşmasına başlayan Kurum, “Bu anlamlı günde, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum. Bu günün, Türkiye’nin ve dünyanın tüm kadınları için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Bu şehir hem Şehirlerin Sultanı hem de Sultanların Şehridir”

İstanbul’un dünyada en çok kadın elinin değdiği şehir olduğunu ifade eden Kurum, konuşmasına, “Bu şehir hem ‘Şehirlerin Sultanı’ hem de ‘Sultanların Şehri’dir. Seyyahların ifadesiyle, ‘İstanbul, dünyada en çok kadın elinin değdiği şehirdir.’ Bugün İstanbul’umuzun dört bir yanında, belki de dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar kadınların imzası bulunmaktadır.

Hürrem Sultan’dan Haseki Sultan’a, Bezmialem Valide Sultan’dan Nur Banu Sultan’a kadar bütün Sultanlar, bu şehirde adeta hayırda yarışmışlardır. Her biri bir vakfiye, bir cami, bir hastane, bir mektep veya bir çeşme ile bu şehri eserlerle donatmış, bu şehre hizmet etmiştir. Ne mutlu ki, bugün, kadınların yücelttiği ve kadınları yücelten bir şehre hizmetkar olabilmenin gururunu, heyecanını, mutluluğunu yaşıyoruz” sözleriyle devam etti.

“AK Parti dünyanın en büyük kadın hareketleri arasındadır”

AK Parti’nin dünyanın en büyük kadın hareketleri arasında olduğunu dile getiren Kurum, “Benim siyasi kariyerim kadını el üstünde tutan, hatta kadınların omuzları üzerinde yükselen kutlu bir davanın, AK Parti’mizin neferi olarak başladı. Ne mutlu ki, mensubu olmaktan iftihar ettiğim AK Parti’miz, Türkiye’nin en büyük kadın hareketidir. Dünyanın en büyük kadın hareketleri arasındadır. Ve bu kadın hareketi, aynı zamanda adalet ve merhamet hareketidir. Bu hareket, en başta kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı bir duruştur. Haksızlık karşısında susmayan, zorluklar karşısında yılmayan, daima milletinin hizmetine koşan AK Parti teşkilatlarının asil kadınları ile yol arkadaşı olduğum için son derece bahtiyarım” dedi.

“Geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri yüzünden ayrıştıranlar bugün de siyasi tercihleri yüzünden ayrıştırmaya çalışıyor”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığında en büyük destekçisinin kadınlar olduğunu ifade eden Murat Kurum, konuşmasını, “Biz hep şuna inandık; kadınlarımızın var olmadığı hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz. Bugün kadınlarımızın ülkemizin ve şehirlerimizin sorunlarına daha fazla eğilmesi, bu sorunlara çözüm üretmeleri bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ancak geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri yüzünden ayrıştıranlar bugün de kadınlarımızı siyasi tercihleri yüzünden ayrıştırmaya çalışıyor.

Biz, hiçbir şekilde bu ayrımcı tutumu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bizim için bu ülkede yaşayan 85 milyon vatandaşımızın her biri eşittir. Biz bugüne kadar hiçbir vatandaşımızın arasında dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı, ayrımcılığı yapmadık, yapmayız. Bu ülkenin bütün kadınları, İstanbul’umuzda yaşayan bütün kadınlar; hangi düşüncüye, hangi siyasi tercihe sahip olursa olsun bizim için eşittir, değerlidir, kıymetlidir” diyerek sürdürdü.

“5 yıldır onuru çiğnen güzel İstanbul’umuzu İstanbul’un kadınlarıyla birlikte onurlu günlerine kavuşturacağız”

İstanbul’un onurunu kadınlarla birlikte ayağa kaldıracaklarını sözlerine ekleyen Murat Kurum, “5 yıldır onuru çiğnen güzel İstanbul’umuzu, 31 Mart’ta, İstanbul’un kadınlarıyla birlikte yeniden onurlu günlerine kavuşturacağız. Tüm kadınlarımızla birlikte ‘Aile Dostu Belediyecilik’ anlayışıyla, ‘Ailenin ve Kadınların İstanbul’u diyeceğiz. İstanbul’u kadınlarımızla birlikte büyüteceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kadınların gurur duyacağı İstanbul’u her birlikte hazırlayacaklarını sözlerine ekleyen Kurum, “1 Nisan’dan itibaren kadınlarıyla geleceğe yürüyen, kadınların gurur duyacağı bir İstanbul’u hep birlikte hazırlayacağız. Biz inanıyoruz, güçlü İstanbul güçlü kadınlarla mümkündür. Ben bu duygularla başta şehit anneleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun” diyerek konuşmasını tamamladı.