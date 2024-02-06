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Murat Kurum, Gaziosmanpaşa’da yaşayan depremzede aileyi evinde ziyaret etti

Murat Kurum, Gaziosmanpaşa’da yaşayan depremzede aileyi evinde ziyaret etti
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa’da yaşayan depremzede aileyi evinde ziyaret etti.

 Hataylı anne Halime Arslan, çocukları Nevrez Emir Arslan ve Osman Efe Arslan ile bir araya gelen Kurum, aileye baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.


Kurum, 13 yaşındaki Nevrez Emir'e Real Madrid, 16 yaşındaki Osman Efe'ye de depremde hayatını kaybeden babasının memleketi sebebiyle Trabzonspor forması ve tablet hediye etti. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa’da yaşayan depremzede aileyi evinde ziyaret etti.

“Deprem bölgesinden elimizi hiç çekmeyeceğiz. 1 Nisan'dan itibaren inşallah depremzedelerin ne ihtiyacı varsa ilgileneceğiz.” diyen Kurum’a ziyaretlerinde, eşi Şengül Kurum, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir eşlik etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa’da yaşayan depremzede aileyi evinde ziyaret etti.

 

Etiketler ak parti murat kurum İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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