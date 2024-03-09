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  4. Murat Kurum: ''İstanbul'daki bisiklet yollarını 1.500 km'ye çıkaracağız''

Murat Kurum: ''İstanbul'daki bisiklet yollarını 1.500 km'ye çıkaracağız''

Murat Kurum: ''İstanbul'daki bisiklet yollarını 1.500 km'ye çıkaracağız''
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı Dünya Rekoru Denemesi’ programında gençlerle bir araya geldi.

Daima gençlerle birlikte yol yürüyeceklerini vurgulayarak konuşmasına başlayan Murat Kurum, ‘’Ülkemizin yine rekorlar kitabına adını yazdırdık. 1653 bisikletle bu rekoru Türk gençliği kırdı. Sizlerle birlikte yol yürüyeceğiz. İstanbul’un geleceğini inşa edeceğiz.’’ dedi.

İstanbul’da bisikleti ulaşım aracı haline getireceklerini söyleyen Kurum, ‘’İlk etapta 2028 yılına kadar bisiklet yolunu 1000 kilometreye, ardından 1500 kilometreye çıkaracağız. İstanbul’un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak. Bisiklet ile evinizden çıkacaksınız; okulunuza, işinize gideceksiniz.’’ şeklinde konuştu.

Her mahalleye spor tesisleri kazandıracaklarını belirten Kurum, ‘’İstanbul'un genelinde ‘Olimpiyat Şehri İstanbul’ hedefiyle çalışacağız. İstanbul'un 39 ilçesi için, 964 mahallesi için her zaman mücadele vereceğiz ve gençliğimizle birlikte İstanbul'un bir spor şehri olması için, bir olimpiyat şehri olması için çalışacağız. ‘Türkiye Yüzyılı’nda parlayan İstanbul'u sizlerle birlikte inşa edeceğiz.’’ sözleriyle konuşmasını tamamladı.

 

Etiketler ak parti murat kurum istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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