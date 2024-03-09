Murat Kurum: ''Trafiği çözüp, deprem hazırlığına harcayacakları parayı reklama harcadılar''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler Mitingi’nde İBB yönetiminin ‘sıfırdan açtık’ dediği 3 metro hattının tarihlerini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler Mitingi’nde vatandaşlara hitap etti. İBB yönetiminin ‘sıfırdan açtık’ dediği 3 metro hattının tarihlerini açıklayan Murat Kurum, “Mahmutbey-Esenyurt metro hattının başlama tarihi 21 Ağustos 2017. Sıfırdan başlayıp yaptım dediği Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının başlama tarihi 28 Nisan 2017. Sıfırdan başlayıp yaptım dediği Göztepe-Ataşehir metro hattının başlama tarihi 28 Nisan 2017. Gerçekten hayretler içerisinde kalıyorum. Nasıl bu kadar rahat yalan söylenebilir?" dedi.

Mevcut İBB yönetiminin en gereken zamanlarda vatandaşın yanında olmadığını vurgulayan Kurum, “Sen, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul’u kaderine terk ederken; ben deprem bölgesinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atıyordum. Sen, İstanbul’u, vatandaşlarımızı kara kışa teslim edip büyükelçilerle balık yerken; ben İstanbul’un 39 ilçesinde 80 bin yuvayı vatandaşlarımıza teslim ediyordum” ifadelerine yer verdi.

İBB bütçesinin İstanbullular için değil, kişisel kariyer planı için kullanıldığını söyleyen Kurum, “Mevcut yönetim trafiği çözmeye, depreme hazırlanmaya harcayacağı parayı reklama, siyasi ikbali uğruna parti dizaynlarına ayırmıştır. Bir kez daha yakalandınız, üstelik bu kez çok kötü yakalandınız. Artık reklamlarınız, algı çalışmalarınız da yalanlarınızın üzerini örtemez. Bu millete yalan söylemeyi bırakın. Bu milleti aldatmaya çalışmayın. Bu millet kendini aldatanı, kendine yalan söyleyenleri tarihten silmiştir” diyerek konuşmasını tamamladı.