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  4. Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: ''31 Mart’ta seni süresiz tatile göndereceğiz''

Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: ''31 Mart’ta seni süresiz tatile göndereceğiz''

Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: ''31 Mart’ta seni süresiz tatile göndereceğiz''
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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Konyalılar Buluşması’nda hemşehrilerine seslendi.

Konuşmasının önemli bölümünü vaatlerine ve çözüm önerilerine ayıran Murat Kurum, “İstanbul’a yeniden gönül belediyeciliğini hâkim kılacağız. Her kardeşimizin gurur duyacağı bir İstanbul için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Murat Kurum, İBB Başkanı’nı “İstanbul'un, İstanbulluların beceriksizliğe, liyakatsizliğe, ihmalkarlığa dayanacak gücü kalmamıştır, tahammülü kalmamıştır. İstanbul’umuz artık alarm vermektedir." sözleriyle eleştirdi.

Kurum, “Gündem değiştirmek için elinden geleni ardına koymayan ilgisiz bir belediye başkanı var. İstanbul’a ilgisi olmayan, yarı zamanlı belediyecilik yapan belediye başkanı var. 31 Mart’ta seni süresiz tatile göndereceğiz. 31 Mart’ta İstanbullular sandıkta sana ve senin zihniyetine öyle bir cevap verecekler ki, ne yapacağını şaşıracaksın. Tatile mi gidersin, kayağa mı gidersin, başka emeller peşinde mi olursun, eş başkan mı olursun ya da beraber yol yürüdüğün eş başkanını da arkadan hançerler misin, orası senin bileceğin iş. 5 yıldır İstanbul senin neler yaptığını görüyor.” diye konuştu.

 

Etiketler ak parti murat kurum istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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