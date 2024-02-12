Murat Kurum'u horonla karşıladılar: ''Bize her yer Trabzon''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı *Murat Kurum, Maltepe Trabzonlular Derneği’ ziyaretinde horonlarla karşılandı.

"Bize her yer Trabzon" diyerek sözlerine başlayan Kurum, ‘’Dünyamızın, ülkemizin her yerini gururlandıran Karadeniz’in yiğit evlatlarıyla burada buluşmaktan dolayı büyük bir şeref duyuyorum.’’ dedi.

Karadeniz’in mert insanlarının bu ülkenin çimentosu olduğunu söyleyen Kurum, ‘’Biz Trabzonlu kardeşlerimizden razıyız. Onlar her zaman ay yıldızlı bayrağımızı en yüksek noktalara çekebilmek için büyük bir mücadele verdiler. Bizim yol arkadaşımız, dava arkadaşımız oldular.’’ sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Karadeniz’de yaşanan sel felaketlerinde verdikleri sözleri tuttuklarını dile getiren Kurum, ‘’ O verdiğimiz sözler şimdi Karadeniz'in çocuklarının huzur içerisinde, güven içerisinde oynadığı millet bahçelerine dönüştü.’’ dedi.

Yaylalarından, şehir merkezine kadar Trabzon’un her noktasına dokunduklarını belirten Kurum, mevcut İBB yönetimininse Trabzon ve Trabzonlular’a hiçbir hizmeti olmadığını ifade etti. Maltepe’nin dönüşümünde etkin rol oynayacaklarını söyleyen Kurum, ‘’Maltepe'de 8 milyon metrekare büyüklüğe sahip botanik bahçesi’’ yapacağız sözleriyle konuşmasını tamamladı.