Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Gücümüz mutluluğunuz''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Meydankavağı Mahallesi’nde düzenlenen iftarda, “Toplumumuzun bütün kesimleri ne kadar mutlu olursa biz de o kadar kendimizi güçlü hissediyoruz” dedi.

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi Ramazan ayında, geleneksel hale gelen mahalle iftarlarına devam ediyor. Meydankavağı Mahallesi’nde bulunan açık pazar alanında düzenlenen iftarda Meydankavağı ve Demircikara mahalle sakinleri bir araya geldi. İftara vatandaşların yanı sıra, Başkan Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Çocukların ezan saatini palyaço gösterileriyle eğlenerek beklediği iftarda Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal da mahallelilerle sıraya girdi, yemeklerini aldı ve iftar saatini beklemeye başladı. Ezanın okunmasıyla birlikte Muratpaşa Belediyesi’nin iftar sofrasında yüzlerce kişi orucunu açtı.

Edilen duaların ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Uysal, “Muratpaşa’mızda sizlerin sayesinde, sizlerin ödediği vergilerle kurduğumuz düzen Türkiye’mize örnektir” dedi. Muratpaşa’da belediyeciliği sadece alt yapı hizmetleriyle sınırlı görmediklerinin altını çizen Başkan Uysal, “Cadde ve sokaklarımızı yenilerken, kentimize yeni kültür merkezleri kazandırırken Yaşlı Evlerimizde 6 bin büyüğümüze hizmet verdik. Vermeye de devam ediyoruz” diye konuştu.

Bununla birlikte dünyaca ünlü falez bandında yer alan Engelsiz Kafe’de engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları gerçekleştirdiklerini, yine falez bandını plajları ve kafeleriyle herkes için bir yaşam alanı haline getirdiklerini aktaran Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu sizin belediyeniz. Sizin komşuluğunuzla oluşan bir şey. Ama maalesef bugününün dünyasında her koyun kendi bacağından asılıyor. Dayanışma duygusuna önem verilmiyor. Şehirlerimizin önemi de şatafatlı binalarına göre ölçülmeye kalkışılıyor. Ama şehirlerimizin kalitesi, kalkınmışlığı, gücü ve güzelliği engellilere, mağdur toplum kesimlerine toplum olarak, yerel ve genel kamu yönetimi olarak uzanabildiğimiz zaman ortaya çıkar. İşte gerçek güzellik, yer yüzü saadeti, cenneti böyle oluşur. Binalar kimsenin karnını doyurmaz. Biz kesimin saadeti bizi mutlu etmiyor. Toplumuzun bütün kesimleri ne kadar mutlu olursa biz de o kadar kendimizi güçlü hissediyoruz.”

Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından Muratpaşa’da iftar gecesi çocuklar için Hacivat – Karagöz gösterisiyle sona erdi.