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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, ASMO'nun kuruluş yıl dönümüne katıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, ASMO'nun kuruluş yıl dönümüne katıldı
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (ASMO) kuruluşlarının 34’üncü yılını kutlamak üzere gerçekleştirdikleri etkinliğe katıldı.

Kutlamada, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Muratpaşa İlçe Başkanvekili Can Okan Kıran, meclis üyesi adayları, siyasi parti yöneticileri ve adayları yer aldı.

Başkan Uysal, konuşmasında mali müşavirliğin Türkiye’de en çok ihtiyaç duyulan meslek gruplarından bir tanesi olduğunu söyledi. Mali müşavirlerin varlığının ülkenin ve şehrin kültürel, entelektüel yaşamına katkıda bulunurken aynı zamanda bakış açılarıyla kent yaşamını geliştirmeyi de desteklediğini dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Şehrimizin mali tablosunu, sektörlerinin iktisadi konumunun, Türkiye'ye verdiği katkının, Türkiye'den, genel bütçemizden alabildiği her katkının değerlendirilmesinde, hesaplanmasında şehrimizin kamuoyunun yönlendirilmesinde, bu alanda şehrimizin özel bir bilinçle Türkiye'mizdeki kendi konumunu güçlendirmeye dönük çalışmalarında öncü rolü olan, öncü rolü gelişerek devam edebilecek en önemli sivil toplum kuruluşlarımızdan bir tanesi sizlerin kuruluşunuz. 34’üncü kuruluş yıl dönümünüz kutlu olsun.”

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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