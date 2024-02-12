  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Yozgatlılarla buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Yozgatlılarla buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Yozgatlılarla buluştu
Güncelleme:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Yozgatlılar Derneği’nin düzenlediği gecede “Birbirini sayan, seven, herkesin birbirini olduğu gibi kabul ettiği bir kent kültürümüz, bir hayat kültürümüz var. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın” dedi.

Antalya’da yaşayan Yozgatlılar, un, su ve tuzla yapılan çorbası içinse tavuk eti kullanılan yöreye has arabaşının ikram edildiği gecede bir araya geldi. Antalya Yozgatlılar Derneği’nin düzenlendiği ve ev sahipliğini dernek başkanı Halis Esmer’in yaptığı geceye Başkan Uysal da katıldı. Uysal, gecede yaptığı konuşmada, Yozgat’ın çok sayıda devlet adamı yetiştirdiğini ama Türk halk müziği sanatçısı ve derlemeci Nida Tüfekçi’nin kendisinde yerinin ayrı olduğunu söyledi.

Antalya ve Muratpaşa’nın sadece Türkiye’nin değil dünyanın farklı coğrafyalarından farklı kültürlere ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Uysal, “Şehrin ortak kültürünü oluşturan, birbirini sayan, seven, herkesin birbirini olduğu gibi kabul ettiği bir kent kültürümüz, bir hayat kültürümüz var. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu. Başkan Uysal, konuşmasının sonunda Cahit Sıtkı Tarancı’nın Memleket İsterim şiirini okudu.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
3 bin TL'ye aldığı bu koltuk onu zengin etti 3 bin TL'ye aldığı bu koltuk onu zengin etti CHP'den Haluk Levent sürprizi... Teklif gitti, yanıt geldi! CHP'den Haluk Levent sürprizi... Teklif gitti, yanıt geldi! Antalya'da 1 ceset daha bulundu! Kolunda ''Atatürk'' dövmesi var Antalya'da 1 ceset daha bulundu! Kolunda ''Atatürk'' dövmesi var Hayvanlardan insanlara bulaşan virüste ilk vaka Hayvanlardan insanlara bulaşan virüste ilk vaka Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'yi buluşturan seçim anketi Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'yi buluşturan seçim anketi Kış geri geldi; sağanak yağışlar fena vuracak! Kış geri geldi; sağanak yağışlar fena vuracak! Otomobil devi Türkiye’ye yatırım kararını askıya aldı Otomobil devi Türkiye’ye yatırım kararını askıya aldı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesi iptal edildi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesi iptal edildi Türkiye'de günde 6 bin 200 TL maaşla çalışacak işçi aranıyor Türkiye'de günde 6 bin 200 TL maaşla çalışacak işçi aranıyor Türkiye'nin dev şirketinde maaş krizi! Topluca istifa ettiler Türkiye'nin dev şirketinde maaş krizi! Topluca istifa ettiler