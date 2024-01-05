Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal’a muhtarlardan tam destek

Muratpaşa’da yılın ilk Muhtarlar Meclisi’nde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Ümit Uysal’a 55 mahalleli ilçesinden tam destek geldi. Muhtarlar, “İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanı olursunuz” dedi.

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Muhtarlar Meclisi’ni Akra Otel’de topladı. Başkan Uysal’la belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu meclisin açılışını Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan yaptı. Açılış konuşmasının ardından muhtarlar, mahallelerinde devam eden çalışmaları değerlendirdi. Muhtarlar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Uysal’a tam destek verdi.

KEM NE DEDİ?

Yüksekalan Muhtarı Yüksel Şen, “İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanı olursunuz. Başarılar diliyorum” dedi. Şirinyalı Muhtarı Hakan Kurt ise Uysal’ı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istediğini belirterek “Beraber bir iki dönem daha çalışmak, inşallah nasip olur” dedi. Zerdalilik Mahalle Muhtarı İhsan Karaös de “Sizi umarım Büyükşehir’de görürüz” derken Soğuksu Muhtar Mustafa Aydın da “Büyükşehir’de sizin görevde olmanızı bekliyoruz” diyerek desteğini açıkladı.

Muratpaşa Mahalle Muhtarı İsmail Tacir ise “Siz Büyükşehir’de görmek istiyoruz. Başarılar” dedi. Demircikara Muhtarı Ayşe Saraç ise belediyenin hizmete açtığı Antalya Lokantası’yla Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nın herkesin bütçesine göre bir şeyler bulabileceği çok keyifli bir yer haline geldiği belirterek “İnşallah sizi daha iyi yerlerde görürüz” dedi.

HERKESE HİZMET

Başkan Uysal ise idealinin Muratpaşa’daki birliktelik, sevgi, saygı, eşitlik, dayanışma, birbirini sevme, sayma kültürünü bütün Antalya’ya yaymak olduğunu söyledi. Uysal, “Bu konuda da hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeden bütün insanlarımıza seslenmek ve bütün insanlarımıza hizmet etmek amacı ve iradesi içerisindeyim. Türkiye’de yapılan yanlışların Muratpaşa’mızda yapılmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.