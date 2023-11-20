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Muratpaşa Belediyesi Tiyatro Topluluğu yeni yıldızlarını arıyor

Muratpaşa Belediyesi Tiyatro Topluluğu yeni yıldızlarını arıyor
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Muratpaşa Belediyesi Tiyatro Topluluğu için yeni yeteneklerini seçecek. Seçmeler, Değirmenönü Kültür Merkezi’nde 22-23 Kasım’da yapılacak.

Anton Çehov’un Sevgili Doktor, Aziz Nesin'in Sen Gara Değilsin, Muzaffer İzgü'nün Lütfen Kızımla Evlenir Misiniz?, Bertolt Brecht'in Carrar Ana'nın Silahları, Federico Garcia Lorca’nın Bernarda Alba'nın Evi gibi oyunlarla “Perde” diyen Muratpaşa Belediyesi Tiyatro Topluluğu, sahnenin yeni yıldızlarını keşfetmek için seçmelerini 22-23 Kasım’da gerçekleştirecek. Seçmelere adaylar, dram veya komedi türünde tiyatro eserlerinden bir tirat veya şiir hazırlayarak girecek. Yaş aralığı 20-45 yaş olarak belirlenen seçmeler, Değirmenönü Kültür Merkezi’nde, saat 18.30’da gerçekleşecek. Katılımcıların detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için 444 80 07 numaralı Turunç Masa Çağrı Merkeziyle iletişime geçmesi gerekiyor.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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