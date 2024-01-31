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Muratpaşa Belediyesi'nden üniversiteye komşu etüt merkezi

Muratpaşa Belediyesi'nden üniversiteye komşu etüt merkezi
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Meltem Mahallesi’nde hizmete açtığı yeni etüt merkeziyle öğrencilere ders çalışabilecek yeni alanlar oluşturmaya devam ediyor.

Kreşleri, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik destek eğitim ve gençleri üniversite sınavına hazırlayan merkeziyle Antalya’nın en büyük eğitim kurumlarından Muratpaşa Belediyesi, etüt merkezleriyle de eğitime verdiği desteği sürdürüyor. Muratpaşa Belediyesi Güzeloba, Kızıltoprak ve Şirinyalı Mahallesi’ne açtığı ‘Falez Etüt Merkezi’nin ardından Meltem Mahallesi’nde etüt merkezi inşaatını tamamladı. Akdeniz Üniversitesi’ne komşu etüt merkezi İsmail Baba Sürelsan Caddesi üzerinde 3807’nci Sokak’ta yer alıyor. Etüt merkezi bireysel çalışmalarda kullanılabileceği gibi öğrencilerin grup çalışmaları ve projelerini tartışabilmelerine elverişli olarak tasarlandı. Merkez, 4 bölümden oluşuyor.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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