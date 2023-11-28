Muratpaşa Belediyesi'nin Güzeloba'da çalışmaları devam ediyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 40 bine yaklaşan nüfusuyla Antalya’nın en kalabalık mahallelerinden Güzeloba’nn cadde ve sokaklarda asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi, başta doğalgaz olmak üzere altyapı çalışması tamamlanan cadde ve sokaklarda devam eden yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Yama tipi çözümleri rafa kaldıran yenileme çalışmalarıyla, ilçenin yüzde 91'inde cadde ve sokaklar baştan sona yenilendi. Çalışmalarda eski asfalt, iş makineleriyle tamamen söküldü ve caddeler, sokaklar sıcak asfaltla kaplandı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nün Güzeloba Mahallesi’nde başlattığı cadde sokak yenilme çalışması, etap etap ilerliyor. Ekipler son olarak 2124 Sokak’ı baştan sona yeniledi.