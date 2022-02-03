Muratpaşa drone pisti kuruyor

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi bir ilke daha imza atarak drone yarış ve antrenman pistini kuruyor. Doğuyaka Mahallesi’nde 3 bin 250 metrekare alanda inşaat çalışmaları devam eden pistin bahar aylarıyla birlikte hizmete geçmesi planlanıyor.

Bir kamu kurumuna bağlı ilk drone yarış takımı, Pasha FPV Team’i kuran, drone başlangıç ve ‘kendin yap’ atölyelerinde çocuklara bir dronu sıfırdan toplayıp uçurmayı öğreten Muratpaşa Belediyesi, kısa bir zaman sonra kendi yarış ve antrenman pistine sahip olacak.

Pist, Doğuyaka Mahallesi’nde Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin (ASSİM) hemen yan tarafında yer alıyor. 3 bin 250 metrekarelik pist, 2 bölümden oluşacak. Pistin bir bölümü ‘İmkansız’ denilen manevraları denemek için engellerle kurulacak yarış ve antrenman alanı olarak düzenlenecek. Geri kalan bölümü ise drone teknolojisiyle ilk kez tanışanların ya da hobi olarak dronla ilgilenenlerin uçuş yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak şekilde olacak. Pistin bahar aylarıyla birlikte hizmete geçmesi planlanıyor.