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Muratpaşa’da 23 Nisan coşkusu

Muratpaşa’da 23 Nisan coşkusu
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin kreşler öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı’nı kutladı. Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de 23 Nisan gösterileriyle sahneye çıkan küçük öğrenciler, kırmızı ve beyaz renklerdeki balonlarını gökyüzüne bıraktı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Dutlubahçe, Konuksever, Ermenek, Çağlayan ve Soğuksu mahallelerinde bulunan 5 kreşin öğrencileri, Gazi Mustafa Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın birbirinden renkli gösterilerle kutladı.

Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de gerçekleşen kutlamalar için küçük öğrenciler, kırmızı beyazlı kıyafetler giydi. Kutlamalar, İstiklal Marşı ve ardından Andınız’ın okunmasıyla başladı. Dans gösterilerinin gerçekleştiği ve şiirlerin okunduğu kutlamalarda İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını sahnede ezbere okuyan küçükler bolca alkış aldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da katıldığı kutlamaların sonunda “Atam seni çok özlüyoruz” yazılı pankartla beraber yürüdü, ardından da kırmızı beyaz renklerdeki balonlarını gökyüzüne bıraktı.

Ayrıca, belediyenin Dutlubahçe kreş öğrencileri, Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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