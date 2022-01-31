  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa'da amaç sorunsuz turizm

Muratpaşa'da amaç sorunsuz turizm

Muratpaşa'da amaç sorunsuz turizm

Turizmin başkenti Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Turizm Platformu’nun sektörün sorunlarını belirlemek ve çözüm sunmak amacıyla düzenlendiği çalıştayların sonuncusu yapıldı. Çalıştayda bu kez çözüm konuşuldu.

Muratpaşa Belediyesi’nin aynı zamanda Avrupa’nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesi olan ASSİM’de yer alan 15 dernek ve sektörden gönüllü katılımlarla kurulan Turizm Platformu, eylül ayında başladığı ‘Turizmde yaşanan sorunlar ve çözümleri’ başlıklı çalıştaylar dizisinin sonuncusunu gerçekleştirdi.

ASSİM’de düzenlenen son çalıştayda, yuvarlak masa toplantılarıyla bu kez çözümler ele alandı. Eylül çalıştayında 55 maddede toplanan sorunlar, çözüm çalıştayında ‘devlet ve yasal gelişmeler’,  ‘yatırım, destek, sigorta ve krediler’, ‘sektör farkındalığı’, ‘insan kaynağı’ ve ‘AR-GE’ başlıklarında gruplandırıldı. CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Rafet Zeybek’in de katıldığı çalıştayda sektör paydaşları turizm yasası, nitelikli personel açığı, sektörden personellerin uzaklaşması, turizm paydaşlarının iş birliği konularına görüş bildirdi.

Çalıştaya katılan Turizm Platformu sözcüsü Mehmet Gem, çözüm raporunun yazılmasının ardından oluşturulacak heyetin çözümlerin hayata geçirilmesi konusunda aralarında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da bulunduğu kurum ve kuruluşlarla ulusal ve yerel düzeyde görüşmeler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Gem, çalıştayın 2’nci oturumunun 6 Şubat Pazar gerçekleşeceğini belirtirken “Antalya ölçeğinde turizmi sorunsuz hale getirmeye çalıyoruz. Pandemi sonrası Antalya’da ilk yapılan çalıştay. ASSİM’de yapılmasıyla da çok daha geniş bir kitleye hitap edildiğine inanıyorum” diye konuştu. 

Etiketler muratpaşa belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Araç sahipleri dikkat! Bugün sona eriyor
Piyasalarda dikkat çeken hareketlilik: Dolar, Euro, altın hızlı düştü!
İstanbul'da akıllara durgunluk veren kaza
İstanbul'da karlar eridi, barajlar doldu! İşte son durum
Elektrik zamlarını protesto eden esnafa gözaltı
TÜVTÜRK‘ün 767 milyon lira vergi borcu neden silindi ?
Türkiye'deki enflasyon için korkutan tahmin
Herkes Pınar Deniz'i konuşuyor ama ablası Huri Deniz güzelliğiyle kardeşini geçti
''Cinsel organ'' cinayetinin nedeni mide bulandırdı: ''3'lü ilişkide sert davrandı''
Ünlü banka ''doların yükselişe geçeceği tarih'' diyerek açıkladı