Muratpaşa'da atölyeler dönüştürüyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl ‘Yeşile Dönmek’ temasıyla 3’üncüsünü düzenlediği ‘+0.5 Akdeniz’in Geleceği’ Çevre Çalıştayı’nda oturumların yanı sıra düzenlenen atölyeler de dikkat çekti. Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan sanatsal çalışmalar, kıyafetler ve sergiler büyük ilgi gördü.

Yaklaşık 15 yıldır kağıt hamurundan heykel yapan emekli öğretmen Nazan Uzungül Köse, çocuklara kağıt hamurunu tanıtmak için bir elma atölyesi kurduklarını belirtti. Kağıt hamurunun ülkede çok yaygın kullanımı olmadığını ifade eden Köse, hamuru yumurta kolilerini suda ıslatıp süzdükten sonra tutkal ve boyayla karıştırarak elde ettiğini anlattı.

Köse, “Seramik daha çok tanınıyor ama kağıt hamuru ülke ekonomisi için önemli. Artık sanat olarak kağıt hamuru da tanınmalı, fark edilmelidir” dedi. Kağıt hamurundan elma yapmayı deneyen 10 yaşındaki Nisan Yüksel, hamurun geri dönüşüm malzemeleriyle yapılmasının çevre kirliliğini önlemek için önemli olduğunu söyledi.

SOĞAN KABUĞUNDAN DESEN

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Menekşe Suzan Teker, atık soğan kabuklarından elde ettikleri doğal boyayla tişörtlere desenler oluşturduklarını anlattı. Moda tasarım bölümü öğrencisi İclal Şimşek ise atık kumaşlardan tasarımlar yaptıklarını belirterek “Atık kumaşlarla kestim, biçtim ve tasarladım. Yeni ve kullanılabilir kıyafetler yaptım” dedi.

ATA TOHUMU

Ata Tohum Takas Derneği’nden Aygül Sancak ise “Atalık tohum bize atalarımızdan, dedemizden, ninemizden kalmış, sürdürülebilir, tohum alıp ekerek koruyabildiğimiz tohumlar. 2016’dan bu yana atalık tohumlarımızı koruyoruz” dedi. Sancak, çocuklarla birlikte atalık tohumları bardaklara dikerek bitki yetiştirme yöntemleri hakkında bilgi verdi.

ESKİMİŞ TAVALARDAN SERGİ

Hayat Sevince Güzel Derneği’nin kurucusu ve başkanı Yasemin Örenboz ise dernek üyeleriyle birlikte atık, kırılmış, eskimiş malzemelerin üzerine mandala çalışması yaparak geri dönüşüme destek verdiklerini söyledi. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde eskimiş tavalardan yapılan tabloların bulunduğu ‘Antalya’nın Havaları, Havasından Geçilmez Tavaları’ sergisi de katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen çevre çalıştayın ilk günü doğa ve çevre programları yapımcısı Güven İslamoğlu ve keman sanatçısı Canan Anderson’un konuk olduğu ‘Dönüştüren Sahne’ programıyla sona erdi.