  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa'da ilkbahar dönemi spor okulları başlıyor

Muratpaşa'da ilkbahar dönemi spor okulları başlıyor

Muratpaşa'da ilkbahar dönemi spor okulları başlıyor
Güncelleme:

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 2024 yılı ilkbahar dönemi spor okulları kapsamında, çocuk ve yetişkin gruplar için kentin 19 ayrı noktasında 23 ayrı branşta kurs açacak. Kayıtların 29 Ocak’ta başlayacağı spor okullarında yoga, pilates, aerobik, su cimnastiği ve buz pateni de yer alıyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın sporda toplumcu yaklaşım modelinin en büyük organizasyonlarından spor okullarında ilkbahar dönemi başlıyor. Kayıtların 29 Ocak’ta başlayacağı spor okullarına başvurular Turunç Masa üzerinden yapılabilecek. İlkbahar dönemi spor okullarında 5 Şubat’ta başlayacak eğitimler 14 Haziran da son bulacak.

Muratpaşa Belediyesi, ilkbahar dönemi spor okullarının açacağı 23 branşın içerisinde futbol, voleybol, basketbol, tenis, badminton gibi branşların yanı sıra boks, kick boks, judo, karate gibi savunma sporları da yer alıyor. Ayrıca branşların arasında yüzme, su cimnastiği gibi su sporları ve son dönemde özellikle kadınlar tarafından rağbet gören yoga, pilates, squash, aerobik gibi dallarda da kurslar açılacak.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rahmi Koç'tan İmamoğlu'na ''Aylin Kotil'' mektubu Rahmi Koç'tan İmamoğlu'na ''Aylin Kotil'' mektubu Marketlerde yeni düzenleme! Artık etiketlerde... Marketlerde yeni düzenleme! Artık etiketlerde... Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? ABD'nin Irak üssüne saldırı!: Yaralılar var ABD'nin Irak üssüne saldırı!: Yaralılar var Belediye başkanı istifa etti: İhanete uğradım Belediye başkanı istifa etti: İhanete uğradım Karşılıksız çekte rekor artış! Karşılıksız çekte rekor artış! Saadet Partisi'nin belediye başkan adaylarının açıklanacağı tarih belli oldu Saadet Partisi'nin belediye başkan adaylarının açıklanacağı tarih belli oldu Gaddar dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? Reyting yarışına hızlı başladı Gaddar dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? Reyting yarışına hızlı başladı