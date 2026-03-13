Muratpaşa'da kadın bestekarların eserleri seslendirildi

Antalya Muratpaşa Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, belediyenin konferans salonunda düzenlenen “Kadın Bestekarlar Türk Sanat Müziği Konseri” ile sanatseverlerle buluştu. Yoğun katılımla gerçekleşen konser, izleyicilere unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı.

Tamamı kadınlardan oluşan koro, Türk sanat müziği repertuvarında önemli bir yere sahip kadın bestekarların eserlerini seslendirdi. Konserde “Kuş Olup Uçsam”, “Bir Emele Bin Ah”, “Altın Tasta Gül Kuruttum”, “Akşam Oldu Hüzünlendim”, “Hüsranla Gönül Hep İnler”, “Gümüş Tellerle Örsem” ve “Ruhumda Neşe” gibi Türk sanat müziğinin seçkin eserleri yorumlandı.

Saz sanatçılarının eşliğinde seslendirilen eserler, izleyicilerden büyük beğeni ve alkış aldı. Güçlü ses uyumu ve sahnedeki zarif performansıyla dikkat çeken koro, sanatseverlerden tam not aldı.