  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa’da Türkan Şoray onur konuğu

Muratpaşa’da Türkan Şoray onur konuğu

Muratpaşa’da Türkan Şoray onur konuğu
Güncelleme:

Türk sinemasının ‘sultanı’ Türkan Şoray, Antalya Muratpaşa’da kendi adını taşıyan kültür merkezinde, 5 Aralık Türkiye’de Kadınlara Seçme Ve Seçilme Hakkının Tanınmasının yıl dönümünde düzenlenecek etkinliklere onur konuğu olarak katılacak.

Türk sinemasının sultanı, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ilk ‘En iyi kadın oyuncu’ ödülünün sahibi Türkan Şoray, 5 yıl aradan sonra Muratpaşa Belediyesi’nin ünlü yıldızın adını taşıyan kültür merkezine geliyor. 26 Ekim 2018’de Belediye Başkanı Ümit Uysal’la Türkan Şoray Kültür Merkezi’nin açılışına katılan Türk sinemasının sultanı bu kez, 5 Aralık Türkiye’de Kadınlara Seçme Ve Seçilme Hakkının Tanınmasının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere onur konuğu olarak katılacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin 5 Aralık Salı saat 19.00’da başlayacak etkinliğinde Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, ‘Türkiye’de Kadınlara Seçme Ve Seçilme Hakkının Tanınması’ söyleşisinde konuşmacı olarak yer alacak. Söyleşi, Bircan Usallı Silan moderatörlüğünde gerçekleşecek. Dilek Türkan’ın konseriyle devam edecek etkinlikte Türkan Şoray da Antalyalılarla buluşacak.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Duruşmada gerçeği öğrenen anne felç oldu, kardeşi kalp krizi geçirdi
Tank Palet Fabrikası'nın işletme hakkı Katar'a bakın neden verilmiş!
SGK uzmanı, asgari ücreti 20 bin TL'ye çıkaracak formülü açıkladı
Melike Şahin'den öğretmenlere büyük ayıp! 3 saat bekletti, sahneye çıkmadı
Usta sanatçı Can Gürzap'a veda! Gözyaşları sel oldu
Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Düğüne ünlü yağdı
Mevduat faizleri coştu! 1 milyon TL'nin faiz getirisi belli oldu
Bakanlık onay verdi: Yeni bir kayak merkezi kuruluyor
Barınakta dehşete düşüren iddia: Açlıktan birbirlerini yediler
İzmir'de 5 kişiyi yaralayan ''keskin nişancı'' yakalandı