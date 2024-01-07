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Muratpaşa'da Turunç Masa'yla işler çözülüyor

Muratpaşa'da Turunç Masa'yla işler çözülüyor
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 10’uncu yılına giren ‘yönetişim sistemi’ Turunç Masa’yla, sadece 2023’te, 185 bin 72 kişi belediye gerek kalmadan işlerini çözdü.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, bir halkla ilişkiler ve iletişim projesi olan Turunç Masa’yı 17 Kasım 2014’te uygulamaya aldıklarını söyledi. Başkan Uysal, başvuru masası, 444 80 07 numaralı çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web ve basın birimleriyle ilçe sakinlerinin istek ve şikayetlerini çözüme kavuşturan, önerilerini alan Turunç Masa’yla kamu hizmetini herkese eşit bir şekilde ulaştırdıklarını aktardı.

Antalya’nın 520 bini aşkın nüfusuyla kent hayatının merkezi olan ilçede Turunç Masa, sadece 2023’te 185 bin 72 kişinin talebini kayda aldı. Talepler evde bakım, hasta nakil, sokak hayvanları için veterinerlik hizmetleri gibi konularda yoğunlaştı. Talebi alınan her ilçe sakinin işi Turunç Masa’yla belediye gelmeden çözüldü.

Uysal, Turunç Masa’nın Türkiye’nin en disiplinli ve sistematik yönetişim sistemi olduğunu belirterek, “Bu Türkiye’miz için yönetişim devrimi oldu” dedi. Yönetişimin verimlilik, etkinlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik kavramlarına içeren bir etkileşim olduğunu belirten Başkan Uysal, “Halkın iradesine göre belediyeyi şekillendiriyoruz. Turunç Masa’nın bu anlamda bir özelliği de demokratik olmasıdır. Herkes, her koşulda ulaşabilir. Bunun Antalya’mıza ve Türkiye’ye yayılmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

 

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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