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Muratpaşa’dan tekerlekli sandalye kullanımına uygun banklar

Muratpaşa’dan tekerlekli sandalye kullanımına uygun banklar
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Muratpaşa Belediyesi, atölyelerde tekerlekli sandalye kullanan bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak bank üretimine başladı. Üretime geçen banklar tamamlandığında Muratpaşa’nın parklarında uygulamaya geçecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü, tekerlekli sandalye kullananların aile bireyleri ve arkadaşlarıyla birlikte rahatlıkla dinlenip çay, kahve tüketirken sohbet edebilecekleri piknik bankları tasarladı. Tasarlanan bankların bir tarafına kullanıcıların masaya yeterli mesafede bulunabilmeleri adına tekerlekli sandalyenin girebileceği boş alanlar bırakıldı. Banklar dayanıklılık ve uzun ömürlü olması açısından beton malzemeyle hazırlanıyor. Aynı zamanda bankların üzerine uygulanan fayanslar atık malzemelerin geri dönüştürülmesiyle üretiliyor.

Muratpaşa Belediyesi, atölyelerinde tekerlekli sandalye kullanımına uygun olan bu bankların yanı sıra kent sakinlerinin parklarda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için üzerinde satranç tahtası yer alan banklar da üretiyor. Park ve Bahçeler Müdürü Şölen Acar, bankların tamamen kendi üretimleri olduğuna dikkat çekerken üretim sırasında atık malzemelerin değerlendirilmesine de özen gösterdiklerini ifade etti.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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