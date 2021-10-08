Odabaşı'dan Kalamış Yat Limanı özelleştirilme ihalesine tepki

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesi sonuçlandı. İhale, Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri Anonim Şirketi'nde kaldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediyesi’nin de ihaleye girmek istediğini fakat ihaleye alınmadıklarını söyledi ve “Burayı biz betona, ranta teslim etmeyeceğiz.” diyerek özelleştirme kararına tepki gösterdi.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi’ne ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın işletme hakkının 40 yıl süreyle özelleştirilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda bugün pazarlık usulüyle ihale yapıldı. İhale, 2 milyar 531 milyon TL ile en yüksek teklifi veren Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri Anonim Şirketi'nde kaldı. İhalenin ardından Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, şunları söyledi:

"Biz, Özelleştirme İdaresi’nin marina ile ilgili yaptığı her şeye karşıydık. Yapılan imar planı değişikliğine karşıydık, buranın özelleştirilmesine karşıydık. Çünkü buranın kamuya terk edilmesini, yani Kadıköy Belediyesi’ne verilmesini istiyorduk. Gerekçemiz de şuydu: Burayı 1984 yılında Kadıköylülerin parasını harcayarak biz inşa ettik. Buranın tekrar Kadıköy Belediyesi’ne iadesini istemiştik ama ne yazık ki ne iademiz kabul gördü ne de bu özelleştirme uygulaması iptal edildi. Fakat sonra, ‘Bizi ihaleye alın, eğer gerçekten satma niyetiniz varsa burayı biz satın alalım’ dedik. Fakat ne yazık ki o da kabul görmedi. Belki ben bugünkü teklif edilen rakamdan daha yüksek bir rakam teklif edecektim, neden Özelleştirme İdaresi bizi kabul etmedi? Neden rakamın daha da yükselmesi için çaba sarf etmediler?

“TEKLİFİMİZLE PARANIN KAMUYA KALMASINI SAĞLAYACAKTIK”

“2-3 yıl önce yapılan ihaledeki rakamın dolar karşılığı 664 milyondu. Bugün son verilen teklif, 2 milyar 531 milyon TL, kaba bir hesapla 300 milyon dolara geliyor. Yani bir önceki alınan teklifin de yarı fiyatına verildi. Niye bu kadar acele ediyorsunuz, derdiniz ne? Bir şeyi satacaksanız en yüksek fiyata satmanız gerekir, neden Kadıköy Belediyesi’nin teklifini almadınız, belki biz yüksek bir teklif verecektik. Biz, belki Kadıköy halkıyla beraber dayanışmayla bu rakamın çok çok üzerinde bir teklif verip bu paranın kamuya kalmasını sağlayacaktık, neden bizi ihale dışı bıraktınız?”

"KARARI ANAYASA MAHKEMESİ’NE GÖTÜRECEĞİZ"

“Burada sadece nihai pazarlık bitti, bizim mücadelemiz bitmedi. Bizim davalarımız devam ediyor. Bugün itibariyle ihalenin bu rakamı belli olduktan sonra, benim anayasa hukukçularıyla yapacağım bir toplantım var. Bu süreci Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz. Çünkü Anayasa’nın en önemli ilkesi olan eşitlik ilkesine aykırı davranıldı, Kadıköy Belediyesi ihale dışı bırakıldı. Şeffaflığa aykırı davranıldı, bizim teklif vermemiz engellendi. Bu ihaleyi yaptılar ama ne yapacaklarını halen bilmiyoruz. Burayı biz betona, ranta teslim etmeyeceğiz ve buraya kimsenin çökmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu mücadele bitmedi; olanca hızıyla, bütün gücümüzle devam edecek.”