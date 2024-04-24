Özbek yerel yöneticilerinden Kartal Belediye Başkanı Yüksel'e ziyaret

Özbekistan Cumhuriyeti yerel yöneticileri, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı kapsamında, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi'nin yeni dönemde Türk dünyasıyla daha güçlü bir işbirliği kurmak istediğini ifade etti.

Ziyarette, Özbekistan Cumhuriyeti Bankalar Kurulu Kıdemli Uzman Oktam Akhrorov ile çok sayıda Özbek yerel yönetici hazır bulundu. Oktam Akhrorov misafirperverliğinden dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür ederek, Kartal'ı çok sevdiklerini ve Kartal Belediyesi'nin ilçede gerçekleştirdiği çalışmaları büyük bir heyecanla takip ettiklerini ifade etti.

"Kartal yeni dönemde değişim hızına ara vermeyecek"

Başkan Gökhan Yüksel, ziyaretten dolayı Özbek heyetine teşekkürlerini sunarak, Kartal'ın tarihi, coğrafyası ve Kartal Belediyesi'nin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında heyeti uzun süre bilgilendirdi.

Başkan Yüksel, Kartal'da; spordan sanata, altyapı ve üstyapıdan tesisleşmeye kadar birçok farklı alanda büyük değişimleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, Kartal'ın sadece İstanbul değil Türkiye genelinde adından söz ettiren kentlerden biri olma hedefinin olduğunu sözlerine ekledi. Kartal Belediyesi'nin hayata geçirdiği değişimin, yeni dönemde de hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan Kartal Belediye Başkanı, sosyal demokrasi anlayışıyla emin adımlarla yollarına devam ettiklerini ifade etti.

Başkan Gökhan Yüksel, hem Özbek yöneticiler için hem de Kartal Belediyesi için bilgi ve tecrübe paylaşımının faydasına dikkat çekerek, yeni dönemde Türk dünyasıyla daha güçlü bir iletişim kurmak istediklerini ifade etti.

Özbek heyetiyle Kartal gezisi

Ziyaretin ardından, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Olcay Özgön ve çok sayıda birim müdürü, Özbek heyetine; Kartal Belediyesi Poliklinik’ini, Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası’nı ve Bayram Demirkol Parkı’nı gezdirerek yapılan çalışmalar hakkında uzun süre bilgi verdi. Özbek yöneticiler, Kartal Belediyesi yöneticilerine teşekkürlerini sunarak, Kartal Belediyesi'ni çalışmalarından dolayı tebrik etti.