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Sanatın kalbi Şişli’de atıyor

Sanatın kalbi Şişli’de atıyor

27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ne özel hazırlanan dopdolu programla Şişli'de tiyatro rüzgarı esecek. Şişli Belediyesi, birbirinden özel oyunlara tüm tiyatroseverleri davet ediyor.

Şişli Belediyesi, 24-27 Mart tarihleri arasında, yetişkin ve çocuklar için sahnelenecek tiyatro gösterilerini komşuları ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Ücretsiz tiyatro gösterimleri için biletler; 444 31 12 numaralı Komşu Masa üzerinden temin ediliyor. Sahnelenecek tiyatro oyunlarının programı ise şöyle:

DIŞARIDA HİÇBİR ŞEY VAR (YETİŞKİN TİYATROSU)

Tarih: 24 Mart Perşembe

Saat: 20.00

Yer: Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi

KÜRKLÜ VENÜS (YETİŞKİN TİYATROSU)

Tarih: 25 Mart Cuma

Saat: 20.00

Yer: Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi

SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM-DİRMİT (YETİŞKİN TİYATROSU)

Tarih: 26 Mart Cumartesi

Saat: 20.00

Yer: Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi

UYUYAN GÜZEL (ÇOCUK TİYATROSU)

Tarih: 26 Mart Cumartesi

Saat: 13.00

Yer: Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi

KAPLUMBAĞA İLE TAVŞAN (ÇOCUK TİYATROSU)

Tarih: 27 Mart Pazar

Yer: Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi

Saat: 13.00

ÜÇ HARFLİLERDEN NİL (YETİŞKİN TİYATROSU)

Tarih: 27 Mart Pazar

Saat: 20.00

Yer: Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi

 

Etiketler Şişli Belediyesi
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