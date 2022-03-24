Sanatın kalbi Şişli’de atıyor
27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ne özel hazırlanan dopdolu programla Şişli'de tiyatro rüzgarı esecek. Şişli Belediyesi, birbirinden özel oyunlara tüm tiyatroseverleri davet ediyor.
Şişli Belediyesi, 24-27 Mart tarihleri arasında, yetişkin ve çocuklar için sahnelenecek tiyatro gösterilerini komşuları ile buluşturmaya hazırlanıyor.
Ücretsiz tiyatro gösterimleri için biletler; 444 31 12 numaralı Komşu Masa üzerinden temin ediliyor. Sahnelenecek tiyatro oyunlarının programı ise şöyle:
DIŞARIDA HİÇBİR ŞEY VAR (YETİŞKİN TİYATROSU)
Tarih: 24 Mart Perşembe
Saat: 20.00
Yer: Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi
KÜRKLÜ VENÜS (YETİŞKİN TİYATROSU)
Tarih: 25 Mart Cuma
Saat: 20.00
Yer: Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi
SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM-DİRMİT (YETİŞKİN TİYATROSU)
Tarih: 26 Mart Cumartesi
Saat: 20.00
Yer: Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi
UYUYAN GÜZEL (ÇOCUK TİYATROSU)
Tarih: 26 Mart Cumartesi
Saat: 13.00
Yer: Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi
KAPLUMBAĞA İLE TAVŞAN (ÇOCUK TİYATROSU)
Tarih: 27 Mart Pazar
Yer: Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi
Saat: 13.00
ÜÇ HARFLİLERDEN NİL (YETİŞKİN TİYATROSU)
Tarih: 27 Mart Pazar
Saat: 20.00
Yer: Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi
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