Sanatın kalbi Şişli’de atıyor

27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ne özel hazırlanan dopdolu programla Şişli'de tiyatro rüzgarı esecek. Şişli Belediyesi, birbirinden özel oyunlara tüm tiyatroseverleri davet ediyor.

Şişli Belediyesi, 24-27 Mart tarihleri arasında, yetişkin ve çocuklar için sahnelenecek tiyatro gösterilerini komşuları ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Ücretsiz tiyatro gösterimleri için biletler; 444 31 12 numaralı Komşu Masa üzerinden temin ediliyor. Sahnelenecek tiyatro oyunlarının programı ise şöyle:

DIŞARIDA HİÇBİR ŞEY VAR (YETİŞKİN TİYATROSU)

Tarih: 24 Mart Perşembe

Saat: 20.00

Yer: Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi

KÜRKLÜ VENÜS (YETİŞKİN TİYATROSU)

Tarih: 25 Mart Cuma

Saat: 20.00

Yer: Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi

SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM-DİRMİT (YETİŞKİN TİYATROSU)

Tarih: 26 Mart Cumartesi

Saat: 20.00

Yer: Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi

UYUYAN GÜZEL (ÇOCUK TİYATROSU)

Tarih: 26 Mart Cumartesi

Saat: 13.00

Yer: Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi

KAPLUMBAĞA İLE TAVŞAN (ÇOCUK TİYATROSU)

Tarih: 27 Mart Pazar

Yer: Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi

Saat: 13.00

ÜÇ HARFLİLERDEN NİL (YETİŞKİN TİYATROSU)

Tarih: 27 Mart Pazar

Saat: 20.00

Yer: Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi