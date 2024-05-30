Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, SODEMSEN yönetimine seçildi

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN)’nin 3. Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı’nda yapılan seçimde yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN)’nin 3. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleşti. 2027’ye kadar sendikayı yönetecek isimlerin belirlendiği kongrede yönetim kurulu üyeliğine seçilen Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “Sosyal demokrat belediyelerimizle koordineli çalışmalarımız ve birlikte geliştireceğimiz ortak projelerimiz ile yerel yönetim anlayışında yepyeni bir sayfa açacağız” dedi.

Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) 3. Olağanüstü Genel Kurulu, Ankara’da Çankaya Belediyesi’nin Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde toplandı. Gerçekleştirilen olağanüstü kongrede yapılan seçimle birlikte 9 Yönetim Kurulu üyesi, 3 Denetim Kurulu ve 3 Disiplin Kurulu üyesi belli oldu. Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi ve Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz yeni yönetim kurulu üyeleri olarak seçildi. Başkan Aksu, yönetimde görev alan tüm mevkidaşlarına hayırlı olun temennisinde bulunarak, başarılar diledi.