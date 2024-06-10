Sarıyer Belediye Başkanı Aksu: ''Tüm plajlarımız komşularımıza ücretsiz olacak''

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, belediyenin sorumluluğunda olan plajların ücretsiz olacağını söyledi.

Sarıyer Belediyesi’nin her ayın ilk haftası düzenlenen muhtarlar toplantısının ikincisi belediye hizmet binasında gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde elim trafik kazasında hayatını kaybeden Bahçeköy Kemer Mahallesi Muhtarı Fulya Bayram’ı anma konuşmalarıyla başlayan toplantıda mahallelerde yaşanan sorunlar masaya yatırıldı. Toplantıda Sarıyerli komşularına beklenen müjdeyi veren Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “Sarıyerli tüm komşularımız belediyemizin sorumluluğunda olan tüm plajlardan ücretsiz faydalanabilecek” dedi.

Geçtiğimiz günlerde elim trafik kazasında hayatını kaybeden Kemer Mahallesi Muhtarı Fulya Bayram’ı anma konuşmalarıyla başlayan Sarıyer Belediyesi aylık muhtarlar toplantısı buruk geçti. Bayram’dan boşalan yere fotoğrafının ve karanfillerin bırakıldığı toplantıda, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu başta olmak üzere, tüm mevkidaşları kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diledi. Buruk başlayan toplantıya Başkan Mustafa Oktay Aksu ile beraber Başkanvekili Hüseyin Coşkun, Meclis Başkan Vekili Meltem Yücel Pir, Başkan Yardımcıları Nizamettin Günel, Osman Demir, Sergül Doğan ile birim müdürleri katıldı.

“ASFALT ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK, İLK ETAPTA 120 BİN TON ASFALT DÖKECEĞİZ”

Muhtarların tek tek söz alarak mahallelerinin ihtiyaç ve taleplerini dile getirdiği toplantıda asfalt, tapu sorunu, alt yapı, park ve bahçelerin temizliği, ulaşım, sosyal tesis ve plajların son durumu ile ilgili konular masaya yatırıldı. Muhtarları tek tek dinleyerek, soruları yanıtlayan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu yaptığı konuşmasında şunları söyledi: Toplantımıza katılan tüm muhtarlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz toplantıda belirttiğimiz gibi ilçemizde asfaltlama çalışmalarına başladık. Fakat malumuz bu çalışmalar zaman isteyen çalışmalar. Asfalt sorunumuz ilçemizin genelinde var olan bir sorun. İlk planlamamıza göre ilçe genelinde 120 bin ton asfalt dökeceğiz. Daha sonra planlayacağımız çalışmaları da sizlerle zaman içinde paylaşacağız.

“AMACIMIZ PARA KAZANMAK DEĞİL KOMŞULARIMIZA HİZMET ÜRETMEK”

Boğazın incisi Sarıyer’de, Sarıyerli komşularının denize girebilmelerini sağlamak için plaj çalışmalarına başladıklarını belirten Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “Rumeli Feneri’nde bir erkek, bir kadın iki görevli arkadaşımızın yanı sıra cankurtaranlar, giyinme ve soyunma kabinlerimiz olacak. Bir de ufak bir iskele yapacağız. Bayramdan önceye yetişecek. Sarıyer Belediyesi Sosyal Tesisleri’nden Turban Tesislerine kadar olan bölge hazırlanıyor. Oraya bir yürüyüş yolu yapılıyor. Aynı zamanda önünde halk plajı olacak. Tuvalet ve giyinme kabinleri olacak. Sarıyer Kart ile değil geliştireceğimiz yeni uygulama ile kimliğiyle Sarıyer’de ikamet ettiğini tespit ettiğimiz komşularımız plajlarımızdan ücretsiz faydalanabilecek. Ayrıca komşularımız yiyeceğini, içeceğini de dışardan getirebilecek. Sarıyer’e dışardan gelen vatandaşlarımız da belli bir ücret karşılığında bu plajlardan faydalanabilecek.

“KISIRKAYA PLAJIMIZ HERKESE ÜCRETSİZ OLACAK”

Kilyos’ta Jandarma’nın kontrolünde olan bölgede yapımına başladığımız merdivenler tamamlandı. Korkuluklar da yapılıyor. Burada güvenliği daha çok Jandarma sağlayacak. Burada sadece Kilyoslu komşularımız denize girebilecek. Belediye buraya sadece cankurtaran görevlendirebiliyor. Kısırkaya’da büyük bir çalışmanın içindeyiz. Bize ait 13 dönümlük bir alan var. Çalışmaları yerinde inceledim. Orada, duşa kabinlerimiz, cankurtaranlarımız, kafeteryalarımız, giyinme odalarımız ve otoparkımız olacak. Bayram öncesine yetiştirmeye çalışıyoruz. Burası da Sarıyerli komşularımıza ve Sarıyer dışından gelen vatandaşlarımıza ücretsiz olacak” dedi.

“‘MAHALLEMİ DİNLİYORUM’ TOPLANTILARINA BAYRAMDAN SONRA BAŞLIYORUZ”

Başkan Aksu daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Yunus Emre Park’ı içindeki Sarıyer Belediyesi Yaşam Evi’nin tahliyesi yapıldı. Burası sosyal tesis olarak yeniden düzenlenecek. Vatandaşlarımız bu tür yerlerimizin akşamları da açık olmasını istiyor. Biz de bu talepler doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz. “Mahallemi Dinliyorum” toplantılarına bayramdan sonra başlıyoruz. FSM ve Balta Limanı mahallelerimizdeki su sorununun nereden kaynaklandığını biliyoruz. İSKİ ile görüşmelerimiz sürüyor. Parkların bakımları aralıksız sürüyor. Köyler Bölgesi’nde alt yapı çalışmaları başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışmaları için şantiye alanı tahsis ettik. Atık su kanalları yapımına başlandı. Bu çalışmalar bittiğinde artık Köyler Bölgesi’nde foseptik görüntüleri son bulacak. Sarıyer’i bekleyen tüm 18 uygulamalarını hayata geçireceğiz. Ayazağa Mahallemizde katlı otoparkın yapımına başlıyoruz. Otoparkı belediye olarak biz işleteceğiz. Aynı zamanda iş arayan komşularımız da orada istihdam edeceğiz. Üreteceğimiz her hizmet para kazanma amaçlı değil sosyal belediyecilik anlayışı temelinde olacak. Amacımız burada sadece vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğudur. Gümüşdere’de okulumuzun ruhsat işlemlerinin tamamlanması için süreci yakından takip ediyoruz.

İBB SARIYER İSTİHDAM OFİSİ VE MUHTARLAR İŞSİZLİK SORUNU İÇİN BİRLİKTE HAREKET EDECEK

Başkan Aksu’nun konuşmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sarıyer İstihdam Ofisi Yetkilileri, muhtarlarla yaptıkları çalışmalar hakkında kısa bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Sarıyer’de yaklaşık 650 firma ile çalıştıklarını ifade eden İBB Sarıyer İstihdam Ofisi yetkilileri bayramdan sonra mahalle muhtarlarıyla, bir araya geleceklerini ifade ettiler.