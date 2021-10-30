Sarıyer'de binlerce kişi ''Yaşasın Cumhuriyet'' dedi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük bayram olarak nitelendirdiği 29 Ekim’i, iki hafta süren etkinliklerle kutlayan Sarıyer Belediyesi, Kefeliköy’den başlayan fener alayı sonrasında gerçekleşen Mehmet Erdem konseriyle Sarıyerlilere unutulmaz bir bayram coşkusu yaşattı.

Sarıyer, bu yıl da binlerin buluştuğu Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının merkezi oldu. “Cumhuriyet Bir Erdem ve Eşitlik Mücadelesidir” sloganı ile iki hafta boyunca mahallelerde bayram heyecanını yaşatan Sarıyer Belediyesi, 29 Ekim’de ise muhteşem bir final programı gerçekleştirdi. Cumhuriyet’e sahip çıkan 7’den 70’e binlerce vatandaş,bayraklarıyla Kefeliköy’de başlayan kortej yürüyüşüne katıldı. Alanı kırmızı beyaza boyayan kalabalık; ellerinde meşaleler, dillerinde marşlarda Sarıyer Merkez’e kadar yürüdü. Fener alayına katılanlar, 1 kilometrelik dev Türk Bayrağı da açtı. Uluslararası Boğaziçi Kültür Sanat ve Halk Dansları Festivali için 6 ülke 5 şehirden gelen 360 dansçı ve Bisiklet İnisiyatifi üyeleri de yürüyüşe eşlik etti. Kortej sonunda konuşma yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Cumhuriyet, Demokrasidir! Cumhuriyet, Laikliktir! Cumhuriyet, Erdemdir!” dedi. 29 Ekim kutlamaları halk dansları gösterilerinin ardından Atilla Volga ve Mehmet Erdem konseriyle son buldu.

BAŞKAN GENÇ, KAHRAMANLARI ANDI

Konferans, şenlik, anma programları, halk koşusu, mahallelerde halk oyunları gösterileri, cumhuriyet balosu ile dolu dolu iki haftanın ardından finalde mutluluğunu paylaşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç,” Cumhuriyetimizin temelinde: Şehit Şerife Bacı, Kara Fatma, Halime Çavuş, Gördesli Makbule, Tayyar Rahmiye, Halime Kaptan, Hasan Tahsin, Seyit Onbaşı, Sütçü İmam vardır. Bir tas hoşafla, geri dönemeyeceğini bilerek yurdunu savunan Mehmetçik vardır! Büyük Taarruz’da Çiğiltepe'yi Atatürk’e söz verdiği saatte alamadığı için intihar eden Albay Reşat’ın adanmışlığı, Cumhuriyeti korumak için geri adım atmayan Teğmen Kubilay’ın cesareti vardır” diyerek sözlerine başladı.

CUMHURİYET, ERDEMDİR!

Başkan Genç sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhuriyet, Başkaldırıdır! Cumhuriyet, Barıştır! Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk’tür. Dünyanın dört bir yanında, hemen yanı başımızda emperyalizmin elinde; Milli birliklerini koruyamayan halklar var. Evinden, barkından, toprağından göç eden mazlum milletler var. Zulüm ve şiddet gören kadınlar ile çocuklar var! Çünkü onların Atatürk’ü yoktu. Cumhuriyet, Demokrasidir! Cumhuriyet, Laikliktir! Cumhuriyet, Erdemdir! Nüfus sayımlarına dahi alınmayan kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkıdır. Ümmet yerine ulus, kul yerine yurttaş olmaktır. Ben değil, biz demektir. Çoğunluğun tahakkümü değil, azınlığın güvencesidir. Dini inançların özgürce yaşanmasının garantisidir. Bütün farklılıkların zenginliğidir!”

SÖZ VERİYORUM!

Ülkemizde ve coğrafyamızdaki sorunların çözümü, cumhuriyeti sadece slogan olmaktan çıkartarak, yaşam biçimi yapmamızla mümkündür. Cumhuriyetimizi yerel yönetim anlayışımızın temeli yapmaya, yaşamın her alanında, herkes için projeler üretmeye, Sarıyer için Sarıyerlilerle birlikte çalışmaya, işimizi aşkla yapmaya, Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına, şehitlerimizle gazilerimize ve sizlere layık olarak çalışmaya devam edeceğimize söz veriyorum.”