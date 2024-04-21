Sarıyerli Çocuklar 23 Nisan'ı coşkuyla kutluyor

Sarıyer Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir heyecanla tam da o ruha yakışır biçimde birbirinden renkli etkinliklerle kutluyor.

Sarıyer Belediyesi, çocukları geleceğin teminatı olarak gören ve onlara çok değerli bir hediye bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığı bayrağı gururla taşımaya devam ediyor. İstinye Mahallesi Mevlana Parkı ve Ayazağa Mahallesi Cumhuriyet Parkı’nda 21-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerde çocuklar keyifli zaman geçirmenin yanı sıra yapılacak atölyelerle kendilerini geliştirme fırsatı da bulabilecek. Tüm gün sürecek programlar kapsamında; animasyon ekipleri, ikramlar, sahne gösterileri, atölye çalışmaları, illüzyon gösterileri, sportif oyunlar, şişme oyun parkurları ve dans etkinliklerinin yanı sıra futbol turnuvası ve çocuk korosu gibi aktiviteler de yapılacak.

SİHİRBAZLIK GÖSTERİSİ ÇOCUKLARI HEYECANLANDIRDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Sarıyer Belediyesi’nin iki büyük parkında oluşturulan oyun alanlarında başladı. Kurulan sahnede dans edip şarkılar söyleyen çocuklar, günün devamını da atölyelerde geçirdi. Çocukların en çok ilgi gösterdiği etkinlikler arasında ise dans ve sihirbazlık gösterileri yer aldı. Ayazağa Cumhuriyet Parkı’nda gerçekleşen futbol turnuvasının galibi Beyaz Takımı finalde 3-1 yenen Turuncu takım oldu. Oyunculara madalyalarını ise Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun ve Osman Demir, Özel Kalem Müdürü Armağan Büyükkarakaş, Spor İşleri Müdürü Sibel Akı Helvacıoğlu, Meclis Üyesi Özkan Sucu ve Ünal Civak verdi.

BAŞKAN AKSU’DAN ÇOCUKLARA MESAJ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına Ankara’da düzenlenen “İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği” çalıştayında olduğu için katılamayan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ise etkinliklere katılan çocuk ve ailelerine şu mesajları iletti:

“Değerli Çocuklar, Sevgili Aileler,

Türkiye Cumhuriyeti'nin en değerli varlıkları olan çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlu olsun! Bugünü özel kılan sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı değil, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayramdır. Atatürk, çocukları geleceğin teminatı olarak görmüş ve onlara en değerli hediyesini vermiştir: Özgürlük, eşitlik ve sevgi dolu bir dünya. Onun liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temel taşları atılmış, çağdaş bir eğitim sistemi oluşturulmuş ve çocukların haklarına büyük önem verilmiştir. Atatürk, 23 Nisan'ı, çocuklara verdiği değeri ve inandığı değerleri kutlamak için en uygun gün olarak seçmiştir. Bugün biz yetişkinler için tüm dünya çocuklarının haklarına ve eşitliğine vurgu yapmak, çocuklara sevgi ve saygı göstermek için bir fırsattır. 23 Nisan siz çocuklara ise düşlerinizin peşinden gitme özgürlüğü ve eğitim gibi temel haklarınızı hatırlatır. Sizler, geleceğin liderleri, doktorları, mühendisleri, sanatçıları ve öğretmenleri olacak, bu ülkenin geleceğine yön verecek olan değerli bireylersiniz.

Her biriniz büyük bir potansiyel ve yetenek taşıyorsunuz. Sizinle büyüyen ve sizlerden çok şey öğrenmesi gereken yetişkinler olarak sizlere imkânlar sağlamak ve geleceğinizi aydınlık inşa etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çocuklarımızın bayramında sizlere, hepimizin birlikte daha güzel ve daha yaşanabilir bir gelecek inşa etme sorumluluğumuz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Birlikte çalışarak, sevgiyle büyüterek ve geleceğe umutla bakarak, hep birlikte daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğimize inanıyorum. Ben ve çalışma arkadaşlarım bu konuda ne gerekiyorsa yapacağız. Yalnız unutmayın ki sizlerin desteği olmadan başarmamız mümkün değil. Çocuklarımızı koruyacak, özgüvenli yetiştirecek, iyi eğitim vereceğiz ki yarına karşı sorumluluğumuzu yerine getirelim. Biz bu amaca ulaşmaya hazırız. Tek bir şeye ihtiyacımız var: birlikte hareket etmek. Bütün bu duygularla, Ülkemizin kurucusu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygıyla, minnetle ve özlemle anıyorum.

Yaşasın 23 Nisan,

Yaşasın Ulusal Egemenlik,

Bayramımız kutlu olsun!”