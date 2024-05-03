Sarıyer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Mayıs ayına dolu dolu bir programla giriş yapıyor. Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi (BKSM) sahnesi bu ay boyunca üçü Sarıyer Belediye Tiyatrosu’nun olmak üzere toplam beş oyuna ev sahipliği yapacak.

Sarıyerliler mayıs ayında tiyatroya doyacak. BKSM’de Sarıyer Belediye Tiyatrosu’nun; “Üç Dahi”, “Oyun Arası Oyun”, “Orada Kimse Var mı?” oyunlarının yanı sıra İstanbul Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nün “Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler”ve “Ay Carmela” oyunları ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Tiyatroseverler Sarıyer Belediyesi internet sitesi üzerinden T.C kimlik numaraları ile online rezervasyon yaptırarak oyunları izleyebilecek.

PERDEDE SARIYER BELEDİYE TİYATROSU

Sarıyer Belediye Tiyatrosu ay boyunca üç farklı oyunla BKSM sahnesine konuk olacak. Perde, Sarıyer Belediye Tiyatrosu’nun Kerem Kobanay’ın yazdığı, Çağrı Unan’ın yönettiği “Üç Dahi” oyunuyla açılacak. Paranoid şizofreni bir müzisyen, obsesif kompulsif bozukluğu olan bir bilim adamı ve otizm spektrum bozukluğu olan bir medyumun kapalı tutuldukları klinikte başlarından geçen olayların anlatıldığı oyun 3 Mayıs günü saat 20.00’de BKSM’de izleyicisiyle buluşacak. 18 Mayıs’ta yine Sarıyer Belediye Tiyatrosu’nun Anton Cehov’un Aksırık öyküsünden uyarladığı “Oyun Arası Oyun”, 25 Mayıs’ta ise “Orada Kimse Var mı?” tiyatroları sahnelenecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TİYATRO KULÜBÜ SARIYERLİ İZLEYİCİSİYLE BULUŞACAK

Sarıyer Belediyesi BKSM sahnesi mayıs ayında İstanbul Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nü de misafir edecek. Kulüp, 7 Mayıs’ta Yunus Emre Salış ve Öykü Küçük’ün oyuncu kadrosunda olduğu, evli bir çiftin hayatının anlatıldığı “Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler” oyununu sahneleyecek. 22 Mayıs tarihinde ise İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafından rehin alınan iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino’nun başından geçenleri anlatan “Ay Carmela” oyunu Sarıyerli tiyatro severlerle buluşacak.