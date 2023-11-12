Satrancın kalbi Konyaaltı’nda atıyor

Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Satranç Turnuvası, Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde başladı. Yerli ve yabancı yüzlerce sporcu, bir hafta boyunca büyük ödül için mücadelede edecek.

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası, Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde başladı. Turnuva açılışına yerli ve yabancı 600 sporcu katıldı. Sporcular, bir hafta boyunca büyük ödül için mücadele edecek. Çocukları ile birlikte turnuvaya gelen aileler, müsabakaların başlaması ile birlikte salon dışında heyecanlı bekleyişe geçti. Turnuva açılışında Turnuva Başhakemi Mustafa İmamoğlu, Antalya Satranç İl Temsilcisi Osman Akdoğan yerini aldı.

Açılış konuşmasını yapan Turnuva Başhakemi Mustafa İmamoğlu, tüm yarışmacılara başarılar dilerken, böyle güzel bir organizasyonu yaptığı için Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e teşekkür etti.

SPORCULAR EN İYİSİNİ HEDEFLİYOR

3’üncü Uluslararası Satranç Turnuvası’na ilk kez katıldığını söyleyen Hikmet Bağcı, “Turnuvaya ilk kez katılıyorum. Her şey ince düşünülmüş. Turnuvada yapabildiğimin en iyisini yaparak iyi bir derece elde edeceğime inanıyorum. Böyle güzel bir organizasyonu yaptığı için Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e teşekkür ediyorum’’ dedi. Hakan Adıgüzel de “3’üncü Uluslararası Satranç Turnuvası’nda hedeflerim var. Umarım güzel bir derece elde edebilirim. Benim gibi gençleri böyle uluslararası turnuvalarla teşvik ettikleri için Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen’e teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. Seyhan Akın emekli öğretmen olduğunu belirterek, 3’üncü uluslararası turnuvaya ilk kez katıldığını söyledi. Akın, “Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen’e teşekkür ederim’’ diye konuştu. Şenal Kara ise turnuvaya Bursa’dan katıldığını söyledi. Kara, “Güzel bir etkinlik. Konyaaltı Belediye Başkanımızın bu tür etkinliği hayata geçirmesi biz satranç severler için çok güzel oldu” dedi.