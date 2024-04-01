Seçimin kazananı Mansur Yavaş için yapılan klip sosyal medyayı salladı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Ankara'da yeniden belediye başkanı seçilen Mansur Yavaş için yapılan klip sosyal medyada gündem oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini ikinci kez CHP'nin adayı Mansur Yavaş kazandı. Yavaş, AK Parti'nin adayı olan rakibi Turgut Altınok'a yaklaşık 30 puan fark atarak oyların yüzde 60,35'lik kısmını aldı.
Seçim zaferinin ardından Mansur Yavaş için yapılan klip sosyal medyada gündem oldu. Videoda Candan Erçetin'in ''Biliyorum sen bir meleksin'' şarkısı eşliğinde renkli anlara yer verildi. Görüntülerde Mansur Yavaş'ın vatandaşlarla kucaklaştığı anlar yer aldı.
Sosyal medyada paylaşılan klip beğeni rekoru kırdı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol