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Seçimin kazananı Mansur Yavaş için yapılan klip sosyal medyayı salladı

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Ankara'da yeniden belediye başkanı seçilen Mansur Yavaş için yapılan klip sosyal medyada gündem oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini ikinci kez CHP'nin adayı Mansur Yavaş kazandı. Yavaş, AK Parti'nin adayı olan rakibi Turgut Altınok'a yaklaşık 30 puan fark atarak oyların yüzde 60,35'lik kısmını aldı. 

Seçim zaferinin ardından Mansur Yavaş için yapılan klip sosyal medyada gündem oldu. Videoda Candan Erçetin'in ''Biliyorum sen bir meleksin'' şarkısı eşliğinde renkli anlara yer verildi. Görüntülerde Mansur Yavaş'ın vatandaşlarla kucaklaştığı anlar yer aldı. 

Sosyal medyada paylaşılan klip beğeni rekoru kırdı.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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