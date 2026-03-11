Selçuk Şimşek Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Oldu

  1. Anasayfa
Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı görevine Selçuk Şimşek atandı.

Uzun yıllar Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesinde görev yapan Taner Yiğit ise Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına görevlendirildi. Şimşek’in yeni görevine yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı görevinde değişiklik yapıldı. 2012-2016 yılları arasında TRT Bodrum Temsilciliğinde görev yapan, Selçuk Şimşek, 2019 yılında Bodrum Belediyesi’nde göreve başlamıştı. 2023 yılında Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine getirilen Şimşek, üç yıldır bu görevini başarıyla yürütüyordu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan son atamalarla Selçuk Şimşek, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı görevine atanırken, Taner Yiğit, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına getirildi. Şimşek’in yeni görevine önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

