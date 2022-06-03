Şişli Belediyesi'nden çocuklara özel projeler

Şişli Belediyesi; Eşitlik Birimi tarafından hazırlanan “Çocuk Hakları Politika Belgesi”, erken dönem çocuk gelişimini destekleyen “Şişli95 Projesi” ve kullanılamayan otobüslerin yenilerek dönüştürüldüğü Oyun Kitaplığı Otobüsü (OYUNBÜS) projelerini tanıttı.

Şişli Belediyesi, toplumcu belediyecilik ilkesi doğrultusunda, toplumun her kesimini ilgilendiren projeleri hayata geçirirken, özellikle incinebilir gruplara özel farklı hizmetleri üretmeye devam ediyor. Bu grupların başında da çocuklar geliyor.

Belediye, Sosyal Destek Müdürlüğü bünyesinde hazırladığı 3 ayrı çalışmayı 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nün hemen ertesinde tanıttı. Projeler; Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde, Şişli Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar, BÜPAM Bebek 95 ekibinden akademisyenler ve Şişlililerin katılımıyla 2 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Çocuk Hakları Politika Belgesi hazırlandı

Projelerin tanıtım toplantısında çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Muammer Keskin, sözlerine ‘1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ özelinde Şişli Belediyesi Eşitlik Birimi tarafından hazırlanan “Çocuk Hakları Politika Belgesi”nin duyurusuyla başladı. Belediye bünyesinde bulunan bütün müdürlüklerin çalışmalarının ve hizmetlerinin bu belgeye uygun olarak hazırlanacağını belirten Keskin, bir diğer önemli proje olan Şişli 95’i başlatmanın da mutluluğunu yaşadıklarının söyledi. Keskin, Şişli 95 Projesi hakkında ise şunları aktardı: “Çocuk hakları politikamızın önemli araçlarından birisi olan, ‘Şişli95 Projesi’ erken çocukluk dönemini kapsayan, eşit ve erişilebilir hizmetler sunmak felsefesi doğrultusunda hazırlanan çok anlamlı bir proje. Bu projede ortağımız Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (BÜPAM) içinde yer Bebek95 Erken Çocukluk Birimi.”

“3 yaş grubu çocukların üçte biri yoksulluk içinde”

Bu projelerin “Bebek Dostu Belediye” olma yolunda geliştirilen politikaların bir parçası olduğunun altını çizen Başkan Keskin, yapılan önemli bir araştırmadan da bahsetti: “Yapılan çalışmalar, erken çocukluk dönemine yani ilk 6 yıl çocuk eğitimine yapılan her 1 dolarlık yatırımın, ekonomiye 7 ila 10 dolar arası dönüş sağladığını ortaya koyuyor. Maalesef, ülkemizin ilk üç 3 yaş grubundaki çocukların yaklaşık üçte biri yoksulluk içinde. Bizler de bu bilgilerden yola çıkarak, gebelikten itibaren bebekler 36 aylık olana kadar ebeveynlerine rehberlik sağlanmasını hedefleyen bu çalışmaya başladık. Ayrıca ailede sağlıklı beslenme bilincini geliştirmek, annenin ruhsal sağlığını desteklemek, anne-çocuk ilişkisini pekiştirmek de hedeflerimiz arasında.”

Bebekler ‘Hoş Geldin Bebek Sepetleri’yle karşılanacak

Şişli Belediyesi’nin Şişli95 Projesi kapsamında geliştirdiği çalışmalardan biri de “Hoş Geldin Bebek Sepeti”. “Belediyemizin 2019-2024 yılı Stratejik Planı’nda yer alan, aynı zamanda seçim vaatlerim arasında da olan ‘Hoş Geldin Bebek Sepetlerimizi’ hayata geçirdiğimizin müjdesini de vermek istiyorum. Yeni doğan bebeklerimiz ve aileleri için “Hayata Hoş geldin Bebek” diyoruz ve çam sakızı çoban armağanı hediye çantamızı ailelerimize ulaştırmaya başlıyoruz” şeklinde bilgi veren Muammer Keskin, projenin hayata geçirilmesinde emekleri olan tüm çalışanlara ve Boğaziçi Üniversitesi BÜPAM ve Bebek95 Birimi’ne teşekkürlerini sundu.

Oyun oynamak her çocuğun hakkı

Şişli Belediyesi’nin çocuklar için geliştirdiği bir diğer önemli proje ise “Oyun Kitaplığı Otobüsü” yani “Oyunbüs”. Örneklerinin Kanada’da olduğu ‘Oyunbüs’ler aslında çocukların dile getirdiği isteklerinden yola çıkılarak hayata geçirilmiş bir proje. Oyunbüs, kullanılamayacak durumda olan otobüslerin mimari dönüşümünün yapılarak, 0-8 yaş arası çocukların ve bakım verenlerinin bir arada hizmet aldığı mobil merkezler olarak tasarlandı. Bu alanda çocuklara yaratıcı okuma, masal atölyesi, sanat atölyesi, duyusal oyunlar, ritim atölyesi, doğa atölyesi, mutfak atölyesi gibi etkinlikler yapılması planlıyor.