Şişli Belediyesi'nin Katılımcı Bütçesi ödüllendi

Şişli Belediyesi, bu yıl ikinci kez düzenlenen İkinci Yüzyıl Yerel Yönetim Proje Ödülleri’nde “Katılımcı Bütçe” projesiyle ödül aldı.

İkinci Yüzyıl Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “İkinci Yüzyıl Yerel Yönetim Proje Ödülleri”, 30 Mart Çarşamba günü Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törenle sahiplerini buldu. Şişli Belediyesi, “Katılımcı Bütçe” projesiyle bu ödülü ikinci kez almaya hak kazandı. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, ödülü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in elinden aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in de "Yaşam Boyu Onur Ödülü" aldığı törende, aralarında Ankara ve Hatay Büyükşehir Belediyeleri’nin de bulunduğu toplam 49 büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyesine yaptıkları çeşitli projelerden dolayı ödül verildi.

Geniş bir katılım gerçekleşti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Özcan, Mustafa Nedim Yamalı ve Selçuk Özdağ, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Kelleci’nin yanı sıra çok sayıda milletvekili, siyasetçi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve 50 kadın muhtar katıldı.

Ödül töreninin ardından ödül alan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti Belediye Başkanları hep birlikte “Dostlar Fotoğrafı” çektirdiler.

49 proje ödül aldı

“İkinci Yüzyıl Yerel Yönetim Proje Ödülleri” kapsamında 6 İYİ Partili belediye, 3 Saadet Partili belediye olmak üzere 49 belediye farklı projelerle ödül aldılar.

Şişli Belediyesi ise borçlu bir belediyeyken öz kaynaklarıyla borçlarını bitirdiği ve aynı anda bütçesini halkın katılımına açarak katılımcı bütçe yaptığı için ödüle layık görüldü.