  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Şişli Büyük Zaferi coşkuyla kutlayacak

Şişli Büyük Zaferi coşkuyla kutlayacak

Şişli Büyük Zaferi coşkuyla kutlayacak
Güncelleme:

Şişli, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde düzenlenecek fener alayının ardından 30 Ağustos coşkusu, Maçka Demokrasi Parkı’nda Oğuzhan Koç konseriyle devam edecek.

 

Şişli Belediyesi, ülkemizin bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümünü milli mücadele ruhuna yaraşır bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

30 Ağustos Çarşamba günü kutlamalarının buluşma adresi; kurtuluş meşalesinin yakıldığı Halaskargazi Caddesi’ndeki Şişli Atatürk Evi Müzesi’nin önü olacak. Saat 20.00’de Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in de eşlik edeceği 30 Ağustos Korteji, meşaleler ve bayraklar eşliğinde Maçka Demokrasi Parkı’na kadar devam edecek. 30 Ağustos coşkusu Oğuzhan Koç’un  Maçka Demokrasi Parkı’nda saat 21.00’de vereceği konser ile devam edecek.  

 

Etiketler Şişli Şişli Belediyesi Muammer Keskin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Robot Sophia, Erdoğan sorusuna bu yanıtı verdi
İşte Türkiye'nin aradığı lider: Ekonomik krizi tek cümlede bitirdi!
Eskişehir’de korkutan patlama: 1 ölü
Yine Suriyeliler yine olay! Ortalığı Şam'a çevirdiler!
Burası ne Antalya ne de Bodrum... İranlı turistlerin yeni gözdesi oldu
Prof. Dr. Naci Görür o ilimizi işaret etti: ''Canlı fayın üzerindeler!''
20 bin lira maaşla çırak, 50 bin lira maaşla usta bulamıyorlar
Dolar, Euro ve altın yatay seyirde
Emekli maaşına ek zam için sürpriz formül
MasterChef All Star'da sürpriz isim elendi!