Şişli'de ''Bizim Sokak''lar 21 Nisan'da açılıyor

''Bizim Sokak'' projesiyle sosyal alanları geliştirmeyi planlayan Şişli Belediyesi, 21 Nisan’da 5 sokağı bir günlüğüne trafiğe kapatacak.

Çocukların dört duvar arasından çıkarak oluşturulan eğlenceli oyun alanlarında sosyalleşmelerini, her yaştan vatandaş için de dinlendirici etkinlikler sağlamayı hedefleyen Şişli Belediyesi, bu kapsamda 21 Nisan Pazar Günü Merkez Mahallesi’ndeki Kazım Orbay Caddesi, 19 Mayıs Mahallesi’ndeki Veteriner Hilmi Sokak, Yayla Mahallesi’ndeki Sebahattin Delice Sokak, Mecidiyeköy Mahallesi’ndeki Çağlar Sokak ve Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’ndeki Aydın 1 Sokağı trafiğe kapatarak parklanmayı kaldıracak.



Saat 11.00 itibarıyla hareketli atölyeler ve sokak oyunlarının başlayacağı etkinliklerde, çeşitli aktiviteler saat 17.00’ye kadar sürecek.







