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  4. 20 Eylül 2019 19:32

Sokak Hayvanlarının Dostu ‘Vetbüs’ Kartal’da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği, sokak hayvanlarının dostu Vetbüs, Kartal’ın sokak hayvanlarını sağlık taramasından geçirerek durumu kötü olanları bakım evlerine götürüyor.

Sokak Hayvanlarının Dostu ‘Vetbüs’ Kartal’da
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Kartal Belediyesi ile sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, sokak hayvanlarının kapsamlı sağlık taramasından geçirildiği Vetbüs Kartal’a gelerek, durumu kötü olanları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait hayvan bakım evlerine götürerek, sağlıklarına kavuşana kadar burada tedavi ettiriyor.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Aksu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına gezici klinik olan Vetbüs’ü ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vetbüs 25 Eylül’de Uğur Mumcu Mahallesi’nde

Öte yandan, vatandaşlar da sokak hayvanlarını Vetbüs’e götürerek tedavi ettirebiliyor. Vetbüs’ün içinde tetkik ve tedavi için bir veteriner ekip hazır bulunuyor. Vetbüs, 25 Eylül Çarşamba günü ise Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Teknik Yapı yanında, sokak hayvanlarına yönelik hizmet verecek.

 

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