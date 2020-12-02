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  4. 02 Aralık 2020 14:44

Suikast hazırlığı iddiası sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Suikast hazırlığı haberleri ardından ilk kez gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Benim gündemimde pandemi var. Bu iddialar yeni değil” dedi.

Suikast hazırlığı iddiası sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suikast haberleri ardından ilk kez gazetecilerin sorularını yanıtladı, “Benim gündemimde pandemi var. Bu iddialar yeni değil” dedi.

IŞİD tarafından suikast hazırlığı yapıldığı istihbaratı alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AFAD’da pandemi konusu İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısına geldi. İmamoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, suikast istihbaratı ardından hayatında bir değişiklik olmadığını, kısmi olarak güvenliğin artırıldığını kaydetti.

İBB Başkanı, "Benim gündemimde pandemi var. Bu iddialar yeni değil. Gereken açıklamayı sözcüm Murat Ongun yaptı" diye konuştu.

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