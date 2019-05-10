Turan Hançerli Avcılar'da tasarruf için kolları sıvadı

Hançerli’nin başkanlığında toplanan Avcılar Belediye Meclisi Mayıs ayı 2’nci oturumunda önemli kararlara imza atıldı.

5 müdürlük kaldırılıp şeflik düzeyine getirildi

Belediyenin bütçesini daha etkin ve verimli kullanmak adına bazı müdürlüklerin kaldırılması, bazı müdürlüklerin ise isimlerinin değişmesi konusu Mayıs ayının ilk oturumunda gündeme gelmiş ve Hukuk Komisyonu’na havale edilmişti. Hukuk Komisyonu’ndan gelen rapor doğrultusunda Avcılar Belediyesi’nde 5 müdürlük kaldırıldı, 1 müdürlüğün de ismi değiştirildi.

Hukuk Komisyonu’nun raporu doğrultusunda değişiklik yapılan müdürlükler şu şekildedir:

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kaldırılarak Özel Kalem Müdürlüğü’ne, Dış İlişkiler Müdürlüğü kaldırılarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne, Arşiv Müdürlüğü kaldırılarak Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne, Orkestra Müdürlüğü kaldırılarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kaldırılarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne bağlı şeflik düzeyine getirildi. Ayrıca İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan Halk Masası’nın Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne, Nikah Şefliği’nin ise Yazı İşleri Müdürlüğü’ne bağlanması kararlaştırıldı. Kapatılan müdürlüklerin bütçeleri de bağlandıkları müdürlüklere aktarıldı.

Spor İşleri Müdürlüğü’nün ismi ise Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü olarak değiştirildi.

Tasarrufa devam

Mecliste 2018 Yılı Kesin Hesabı görüşmelerine ilişkin konuşan Başkan Hançerli, ülkedeki ekonomik krize dikkat çekerek, “Göreve geldiğimizden beri belediyede lüks diye tabir edilecek hiçbir araç bırakmadık. Tasarrufa devam edeceğiz. Görünen o ki, ekonomik kriz önümüzdeki aylarda tüm ülkeyi daha da yoğun saracak. Bu konuda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi. 2018 Yılı Kesin Hesabı, konuşmaların ardından oy birliği ile kabul edildi.

Bir diğer gündem maddesi olan Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı ile ilgili madde görüşülürken AK Parti Meclis üyelerinin kendi aralarında yaşanan anlaşmazlıktan ötürü üç kez oylama tekrarlandı. Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı’na ilişkin madde üçüncü oylamanın ardından oy çokluğu ile kabul edildi.

Genellikle olumlu bir havada geçen Meclis toplantısında Meclis Üyeleri Anneler Günü, Engelliler Haftası, 19 Mayıs ve İstanbul’un Fethi ile ilgili konuşmalar yaparak iyi dileklerini paylaştı.