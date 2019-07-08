Turan Hançerli’ye anlamlı ödül

Pazar günü 658’incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’ni izlemek için Edirne’ye giden Turan Hançerli, güreş müsabakalarını takip etti. 23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi seçmenlerin memleketi Tokat’tan İstanbul’a oy kullanmaya gelmesi için yoğun mesai harcayan Hançerli’ye çabalarından dolayı plaket verildi.

Plaketi CHP Tokat İl ve İlçe örgütleri adına Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve Tokat Milletvekili Kadim Durmaz takdim etti.

‘Payımıza düşeni yaptık’

23 Haziran’da demokrasinin, millet iradesinin kazandığını, 16 milyon İstanbullu’nun kazandığı bir seçim yaşandığını ifade eden Turan Hançerli, “Demokrasi mücadelesi için biz de kendi payımıza düşeni yaptık. İstanbul Türkiye’nin birçok bölgesinden insanımızın yaşadığı bir kent. 23 Haziran’da vatandaşlık görevine önem vererek İstanbul’a gelip oy kullanan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.